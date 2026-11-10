Didim'de Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı için anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Didim'de Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı için anma programı düzenlendi

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Didim\'de Atatürk\'ün vefatının 88\'inci yılı için anma programı düzenlendi
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Didim'de Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı kapsamında Cumhuriyet Kent Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törenin ardından Aytaç-Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde konuşmalar yapıldı, öğrencilere ödülleri verildi ve müzik dinletisi ile oratoryo sahnelendi.

(AYDIN)- Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yılında Didim'de düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Cumhuriyet Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törene; Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Ali Eker, Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçe protokolü, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

PROGRAM KÜLTÜR MERKEZİ'NDE DEVAM ETTİ

10 Kasım anma etkinlikleri, Aytaç-Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti. İlçe protokolünün katılım sağladığı programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından 10 Kasım kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletisi ve oratoryo sahnelendi.

Kaynak: ANKA
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