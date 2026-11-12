Diyarbakır\'da yükümlüler okullarda 188 çalışma yaparak eğitime destek oldu

Diyarbakır'da denetimli serbestlik yükümlülerince okulları onarılan öğrenciler ve öğretmenler, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay'ı makamında ziyaret ederek, teşekkürlerini iletti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında kamu yararına çalışma yükümlülüğü bulunan yükümlülerin topluma kazandırılması ve kamu hizmetlerine katkı sunulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında okullara yönelik 67 boya ve badana, 52 bahçe bakımı ve peyzaj, 69 temizlik çalışması olmak üzere toplam 188 çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine, öğrenciler için daha temiz, düzenli ve elverişli eğitim ortamları oluşturulmasına katkı sağlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, beraberindeki okul müdürleri ve öğrencilerle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay'ı makamında ziyaret etti. Başsavcı Kuruçay, denetimli serbestliğin yapıcı ve iyileştirici gücüne dikkat çekerek, "Denetimli serbestlik, temiz bir sayfa açmak demektir. Yükümlülerimizin ceza infaz süreçlerini sadece bir yaptırım olarak değil, topluma fayda sağlayacak birer fırsata dönüştürmeyi amaçlıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yürüttüğümüz ortak çalışmalar sayesinde yükümlülerimiz, okullarımızın boya-badana, temizlik ve çevre düzenlemesi gibi fiziki ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmaktadır. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleri ile açılan mesleki eğitim kursları ve topluma kazandırma eğitim faaliyetleri ile yükümlülerin topluma adaptasyon noktasında verimli bir iş birliği sağlanmaktadır. Bu sayede hem kamu kaynaklarında tasarruf sağlıyor hem de yükümlülerin emekleriyle topluma olan aidiyet duygularını güçlendirirken, eğitim çalışmaları ile topluma entegrasyonlarını sağlıyoruz. Eğitim camiasına verdikleri bu anlamlı desteklerinden dolayı tüm yükümlülere ve iş birliği için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sadoğlu ise, iş birliğinin okullar üzerindeki olumlu etkilerine değinerek, adalet teşkilatına teşekkür etti. Sadoğlu, "Eğitim ortamlarımızın fiziki kalitesini artırmak, öğrencilerimize daha hijyenik ve estetik alanlar sunmak en önemli önceliklerimizden biridir. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kurulan mobil ekipler, okullarımızın lojistik ve bakım ihtiyaçlarına çok hızlı ve profesyonel bir şekilde cevap veriyor. Bu dayanışma, okullarımızın çehresini değiştirirken öğrencilerimize de toplumsal sorumluluk bilinci açısından örnek oluşturuyor. Başta Cumhuriyet Başsavcımız olmak üzere projede emeği geçen tüm denetimli serbestlik personeline ve okullarımız için ter döken yükümlülere eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Sadoğlu tarafından Başsavcı Kuruçay'a hediye takdim edildi. Ayrıca 14 öğrenciye de çeşitli hediyeler verildi.