Mersin Adliyesi bahçesinde 11 Kasım'da fidan dikildi, başsavcı can suyu verdi

Mersin Adliyesi bahçesinde 11 Kasım'da fidan dikildi, başsavcı can suyu verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Adliyesi bahçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve beraberindekiler fidanlara can suyu verdi; Emre, her fidanın geleceğe bırakılabilecek en kıymetli miras olduğunu söyledi.
Mersin Adliyesi'nde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye bahçesinde yapılan etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, başsavcı vekilleri ve diğer ilgililer katıldı.
Emre ve beraberindekiler, toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi.
Başsavcı Emre, programdaki konuşmasında, toprakla buluşturulan her bir fidanın geleceğe bırakılabilecek en kıymetli miras olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA
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