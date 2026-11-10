Didim Belediyesi\'nin kreşinde çocuklar 10 Kasım\'da Atatürk\'ü andı

(AYDIN) - Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla çocuklara yönelik bir etkinlik gerçekleştirildi. Minikler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygıyla anarken, Cumhuriyet'in değerleri ve Atatürk'ün mirası üzerine farkındalık kazandı.

Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bir araya geldi. 10 Kasım'ın anlam ve önemine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, Atatürk'ün ülkeye kazandırdıkları ve Cumhuriyet'in taşıdığı değerler miniklerin yaşına uygun bir anlatımla paylaşıldı.

Çocukların Atatürk'ü tanıması, Cumhuriyet'in temel değerlerini öğrenmesi ve bu değerleri benimsemesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte; sevgi, saygı ve minnet duyguları ön plana çıktı.