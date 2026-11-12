Pınarhisar Kaymakamı Özderin, 4-6 yaş değerler eğitimi kursunda öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Pınarhisar Kaymakamı Özderin, 4-6 yaş değerler eğitimi kursunda öğrencilerle buluştu

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Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan ile Cumhuriyet İlkokulunda açılan 4-6 yaş değerler eğitimi kursunu ziyaret etti. Derslikleri gezerek öğrencilerle bir araya gelen Özderin, kurs faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, 4-6 yaş değerler eğitimi kursundaki öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Özderin, İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan ile birlikte Pınarhisar İlçe Müftülüğünce Cumhuriyet İlkokulunda açılan kursu ziyaret etti.

Ziyarette derslikleri gezen Özderin, öğrencilerle bir araya geldi.

Özderin, kurs faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Talay'a ziyaret

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Enes Güler ve Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Fulya Oğuz Türkyılmaz'ı makamında kabul etti.

Talay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içinde olduklarını ifade eden Talay, sağlık alanında yapılan yatırımlarda da destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Ziyarette, Pınarhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Fatih Öz ve Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürü Dilara Biricik de hazır bulundu.

Yol yapım çalışmaları

Pınarhisar'da yeni yol açma ve yol yapım çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediyesi ekipleri, Dere Mahallesi'nde açılan yeni ulaşım güzergahında yol tesviyesi, zemin düzenleme ve altyapı çalışmalarına başladı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay da yürütülen çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Talay, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek adına sahadaki yatırımlara aralıksız devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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