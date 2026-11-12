Efes Selçuk Belediyesi çocuklar için \'Zübeyde\' filmi ve drama etkinliği düzenledi

(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik film gösterimi ve yaratıcı drama etkinliği düzenledi. Efes Selçuk Belediyesi Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 7-10 ve 11-14 yaş grubundaki çocuklar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü farklı bir etkinlikle andı.

Etkinlik kapsamında ilk olarak, yönetmenliğini Cenk Yaz'ın üstlendiği, senaryosu İlber Tekinsoy tarafından yazılan 2023 yapımı "Zübeyde: Analar ve Oğullar" filmi gösterildi. Atatürk'ün doğumundan Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan süreçte annesi Zübeyde Hanım ile ilişkisini konu alan filmi izleyen çocuklar, gösterimin ardından yaratıcı drama çalışmasına katıldı.

Yaratıcı Drama ve Tiyatro Eğitmeni Gülhan Ayhan'ın yürüttüğü çalışmada çocuklar, yöneltilen sorular aracılığıyla Atatürk ve Cumhuriyet'e ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı. Atatürk devrimlerinin günlük yaşamlarına katkılarını kendi ifadeleriyle anlatan çocuklar, Cumhuriyet'in kazanımları üzerine de düşünme fırsatı buldu.

Film gösterimi ve yaratıcı drama çalışmasıyla çocukların Atatürk'ün yaşamını, mücadelesini ve Cumhuriyet değerlerini daha yakından tanımalarına katkı sunulması amaçlandı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte çocukların kendi dünyalarından Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlatmalarını amaçladıklarını belirten Yaratıcı Drama ve Tiyatro Eğitmeni Gülhan Ayhan; "Bir yaratıcı drama eğitmeni olarak amacım, çocukların Atatürk'ü yalnızca tarih kitaplarından değil, anlayarak ve hissederek tanımalarını sağlamak; çünkü, yaratıcı drama; empati kurmayı, sorgulamayı ve duygularla öğrenmeyi besler. Atatürk sevgisinin ezberlenmiş cümlelerle değil, çocukların yüreklerinde büyüyerek geleceğe taşınacağına inanıyorum. Cumhuriyet, onu anlayan ve değerlerine sahip çıkan nesillerle yaşayacaktır." dedi.