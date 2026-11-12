Efes Selçuk Belediyesi çocuklar için 'Zübeyde' filmi ve drama etkinliği düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Efes Selçuk Belediyesi çocuklar için 'Zübeyde' filmi ve drama etkinliği düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Efes Selçuk Belediyesi çocuklar için \'Zübeyde\' filmi ve drama etkinliği düzenledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Efes Selçuk Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında çocuklara film gösterimi ve yaratıcı drama etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar 'Zübeyde: Analar ve Oğullar' filmini izleyip Atatürk ve Cumhuriyet'e dair duygu ve düşüncelerini paylaştı.

(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik film gösterimi ve yaratıcı drama etkinliği düzenledi. Efes Selçuk Belediyesi Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 7-10 ve 11-14 yaş grubundaki çocuklar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü farklı bir etkinlikle andı.

Etkinlik kapsamında ilk olarak, yönetmenliğini Cenk Yaz'ın üstlendiği, senaryosu İlber Tekinsoy tarafından yazılan 2023 yapımı "Zübeyde: Analar ve Oğullar" filmi gösterildi. Atatürk'ün doğumundan Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan süreçte annesi Zübeyde Hanım ile ilişkisini konu alan filmi izleyen çocuklar, gösterimin ardından yaratıcı drama çalışmasına katıldı.

Yaratıcı Drama ve Tiyatro Eğitmeni Gülhan Ayhan'ın yürüttüğü çalışmada çocuklar, yöneltilen sorular aracılığıyla Atatürk ve Cumhuriyet'e ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı. Atatürk devrimlerinin günlük yaşamlarına katkılarını kendi ifadeleriyle anlatan çocuklar, Cumhuriyet'in kazanımları üzerine de düşünme fırsatı buldu.

Film gösterimi ve yaratıcı drama çalışmasıyla çocukların Atatürk'ün yaşamını, mücadelesini ve Cumhuriyet değerlerini daha yakından tanımalarına katkı sunulması amaçlandı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte çocukların kendi dünyalarından Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlatmalarını amaçladıklarını belirten Yaratıcı Drama ve Tiyatro Eğitmeni Gülhan Ayhan; "Bir yaratıcı drama eğitmeni olarak amacım, çocukların Atatürk'ü yalnızca tarih kitaplarından değil, anlayarak ve hissederek tanımalarını sağlamak; çünkü, yaratıcı drama; empati kurmayı, sorgulamayı ve duygularla öğrenmeyi besler. Atatürk sevgisinin ezberlenmiş cümlelerle değil, çocukların yüreklerinde büyüyerek geleceğe taşınacağına inanıyorum. Cumhuriyet, onu anlayan ve değerlerine sahip çıkan nesillerle yaşayacaktır." dedi.

Kaynak: ANKA
Mustafa Kemal AtatürkSelçuk BelediyesiYerel HaberlerKültür Sanat10 KasımGüncelEfesSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo’nun Fenerbahçe’ye transferi konuşuluyor: Hakan Safi’nin sponsor olacağı iddia edildi Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transferi konuşuluyor: Hakan Safi'nin sponsor olacağı iddia edildi
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
Emekliye ocakta iki aşamalı zam Yeni rakam hesaplandı Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı
Mert Müldür Galatasaray’ın listesinde: Sözleşme yenilenmezse bonservissiz transfer Mert Müldür Galatasaray'ın listesinde: Sözleşme yenilenmezse bonservissiz transfer
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
İstanbul’da denizden servet çıktı Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
11:35
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın istediği genç yıldızı kaptı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı kaptı
11:25
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
11:24
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
11:05
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
11:00
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
10:45
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 11:50:05. #7.13#
SON DAKİKA: Efes Selçuk Belediyesi çocuklar için 'Zübeyde' filmi ve drama etkinliği düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android