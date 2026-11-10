Akdeniz Üniversitesi'nde Atatürk konferansı düzenlendi, Eraslan Osmanlı vurgusu yaptı - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi'nde Atatürk konferansı düzenlendi, Eraslan Osmanlı vurgusu yaptı

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Akdeniz Üniversitesi'nde 10 Kasım kapsamında "Atatürk ve Devrini Anlamak" konulu konferans düzenlendi. Konferansta Prof. Dr. Cezmi Eraslan, Osmanlı'nın son dönemini anlamadan Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlamanın mümkün olmadığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünce, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında "Atatürk ve Devrini Anlamak" konulu konferans gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencileri İlke Canseven, Berke Ekinci ve Dameli Nurbergen müzik zevki sundu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansın açılış konuşmasını Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Cenkci gerçekleştirdi.

Atatürk'ü anmak ve anlamak arasında fark var

Programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Cenkci, "Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Bu anlamlı günde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan'ın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz konferansın başlığını da çok anlamlı buluyorum: "Atatürk ve Devrini Anlamak." Çünkü Atatürk'ü anmakla onu anlamak arasında önemli bir fark var. Anmak, ona duyduğumuz sevginin, saygının ve minnetin ifadesidir. Anlamak ise hangi şartlarda mücadele ettiğini, hangi kararları neden aldığını ve nasıl bir gelecek hayal ettiğini kavramayı gerektirir. ve inanıyorum ki Atatürk'ün bize bıraktığı mirasa gerçekten sahip çıkabilmek için, onu anmanın ötesine geçip anlamamız gerekiyor. Her 10 Kasım'da saat 09.05'te hayat bir dakikalığına duruyor. Sirenler çalıyor, bayraklar yarıya iniyor, milyonlarca insan saygı duruşuna geçiyor. O bir dakikada hepimiz aynı özlemi ve minneti paylaşıyoruz" dedi.

Milletinin bağımsız yaşayabileceğine inandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğünü anlamak için yalnızca başardıklarına değil, bunları hangi şartlarda başardığına da bakılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Cenkci, "Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle çıkmış, toprakları işgal edilmiş, kaynakları tükenmiş, geleceği başkalarının kararlarına bırakılmak istenen bir ülke düşünün. Böylesine ağır durumlar altında Atatürk, milletinin bağımsız yaşayabileceğine inandı. Bu inancı bir mücadeleye dönüştürdü. Milletimizle birlikte Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıdı ve Cumhuriyet'i kurdu. Ama onun asıl farkı, askeri zaferi yeterli görmemesiydi. Çünkü biliyordu ki bağımsızlığı kazanmak kadar, onu koruyacak ve güçlendirecek bir toplum inşa etmek de önemliydi. Bu nedenle Cumhuriyet'in kuruluşunu eğitimden hukuka, ekonomiden toplumsal yaşama uzanan büyük bir dönüşüm izledi" şeklinde konuştu.

Osmanlı, Atatürk ve Cumhuriyet birbirinden ayrılamaz kavramlardır

Konferansa konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan, Atatürk'ü ve yaşadığı dönemi tarihi bir perspektifle değerlendirdi. Prof. Dr. Eraslan, "Osmanlı Devleti, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet birbirinden ayrılamaz kavramlardır. Osmanlı'nın son dönemini anlamadan Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlamak mümkün değildir. Atatürk ve nesli, Osmanlı Devleti'nin askeri ve eğitim kurumlarında yetişmiş, memleketi ilgilendiren hemen her alanda son derece donanımlı bir nesildir. Yeni bir devlet kurma mücadelesi, bu donanımlı nesil sayesinde verilmiştir" diye konuştu.

Bütün mücadelesini milletle birlikte verdi

Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün mücadelesini milletle verme fikrine sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Eraslan, "16 Mart'ta İstanbul'un işgalinin ardından Anadolu'da yeni bir meclisin kurulması için çağrı yapan kişi, Erzurum Milletvekili ünvanıyla Mustafa Kemal'dir. Bütün mücadelesini milletle birlikte verme fikri, onun temel felsefesini oluşturmaktadır. 1920'de fiilen ölmüş sayılan devletin yerine, bağımsızlığını elde edecek olan yeni millet iradesi ön plana çıkmıştır. Atatürk'ün, kurtuluşa katkı sağlayan herkesi kucaklayan bir birleştiricilik sergilediği ifade edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, aynı milletin kurduğu yeni bir devlet olarak tanımlanmakta ve "Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir" ilkesiyle, hiçbir ferdi dışlamadan tüm halkı kapsayan bir milliyet anlayışının benimsendiği vurgulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Konferans, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Cenkci'nin, Prof. Dr. Cezmi Eraslan'a günün anısına teşekkür plaketi ve hediye takdim etmesi ile sona erdi.

Kaynak: İHA
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