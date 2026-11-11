Samsun Havza\'da Cumhuriyet Ormanı\'nda 11.11\'de 500 fidan dikildi

Samsun Havza'da Cumhuriyet Ormanı'nda 11.11'de 500 fidan dikildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Havza ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Boyalıca Mahallesi Köy Üstü mevkisindeki Cumhuriyet Ormanı'nda saat 11.11'de fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çam, sedir ve defne türlerinden toplam 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Bu yıl "Geleceğe nefes dünyaya nefes" sloganıyla gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Havza'da fidanlar toprakla buluşturuldu.
Boyalıca Mahallesi Köy Üstü mevkisinde oluşturulan Cumhuriyet Ormanı'nda saat 11.11'de başlayan etkinlikte katılımcılar tarafından fidanlar dikildi.
Havza Kaymakamı Samet Serin, gelecek nesillere bırakılabilecek en güzel miraslardan birinin yeşil bir Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye duyarlılıklarına katkı sağlamak amacı ile fidanları toprakla buluşturacağız." dedi.
Belediye Başkanı Murat İkiz ise yatırımların en güzelinin geleceğe yapılan yatırım olduğunu dile getirerek, "Birlikte diktiğimiz bu fidanlar büyüyecek, oksijen ve enerji üretecek. Gençlerimiz, geleceğimiz için inşallah bu tip projeleri destekliyoruz." diye konuştu.
Havza Orman İşletme Şefi Çağlar Kalender ise Havza'da çam, sedir ve defne olmak üzere 500 fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydetti.
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