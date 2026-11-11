Polis Akademisi Armoni Orkestrası Yozgat'ta konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Polis Akademisi Armoni Orkestrası Yozgat'ta konser verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polis Akademisi Armoni Orkestrası Yozgat\'ta konser verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis Akademisi Armoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Yozgat'ta düzenlenen konserde çeşitli şarkı ve türküleri seslendirdi.

Polis Akademisi Armoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Yozgat'ta düzenlenen konserde çeşitli şarkı ve türküleri seslendirdi.

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Polis Akademisi bünyesinde görev yapan emniyet mensuplarından oluşan orkestra, Cumhuriyet'in 103. yılına özel hazırlanan konserle katılımcıların karşısına çıktı.

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, burada yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in büyük emeklerle bugünlere taşındığını söyledi.

İnal, başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyet'in yaşatılması için emek verenleri ve bu uğurda canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Polis Akademisinin sanat alanında da faaliyet gösterdiğini ifade eden İnal, orkestrada görev alan personelin çevik kuvvet, trafik, özel harekat ve polis merkezleri gibi emniyet teşkilatının farklı birimlerinden geldiğini, konserin, polislerin sanatsal yönünü ortaya koyduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen konserde, orkestranın seslendirdiği eserlere Polis Akademisi öğrencileri ve vatandaşlar da eşlik etti.

Konsere, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin, İl Jandarma Komutanı Gürol Okyar, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Tokay, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Polis AkademisiYerel HaberlerKültür SanatYozgatMüzikSon Dakika

Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Sivas’ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi Sivas'ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi
Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail’e Dışişleri’nden sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail'e Dışişleri'nden sert tepki
20:15
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
19:43
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 22:49:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Polis Akademisi Armoni Orkestrası Yozgat'ta konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android