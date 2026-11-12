Düzce\'de İl Milli Eğitim Müdürü Özer, Türkiye üçüncüsü Tural\'ı tebrik etti

Düzce Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Meryem Tural, Cumhuriyetimizin 103. yılı kapsamında düzenlenen resim yarışmasında Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Genç yetenek, başarısından dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer tarafından tebrik edildi.

Düzce Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Meryem Tural, resim yarışmasında elde ettiği Türkiye üçüncülüğüyle Düzce'ye büyük gurur yaşattı. Cumhuriyetimizin 103. yılı kapsamında düzenlenen yarışmada Türkiye üçüncüsü olan Meryem Tural, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer tarafından makamında ağırlandı. Öğrenciyi başarısından dolayı tebrik eden Gülşen Özer, Meryem Tural'a hediye takdim etti. Sanatla kendini ifade eden, yeteneklerini emek ve azimle geliştiren öğrencilerin her zaman gurur kaynağı olduğunu belirten Özer, elde edilen dereceden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye derecesiyle dikkat çeken Meryem Tural'ın başarısında emeği bulunan danışman öğretmeni Cevher Gözmen ve ailesi de tebrik edildi.

Düzce eğitim camiasında sevinçle karşılanan başarı, genç öğrencinin sanat alanındaki yeteneğini bir kez daha ortaya koydu.