Biga'da Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerine uygulamalı sağlık eğitimi verildi - Son Dakika
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Biga'da Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerine uygulamalı sağlık eğitimi verildi

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Biga\'da Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerine uygulamalı sağlık eğitimi verildi
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Biga'da Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda düzenlenen programda öğrencilere 112, UMKE, ağız ve diş sağlığı, beslenme ve fiziksel aktivite eğitimi verildi. Biga İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Sezgen, amaçlarının küçük yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak olduğunu belirtti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ilkokul öğrencilerine sağlık eğitimi verildi.

Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen programda okul bahçesinde kurulan istasyonlarda temel eğitim kademesindeki öğrencilere 112 Acil Sağlık Hizmetleri, UMKE çalışmaları, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında önce teorik ardından uygulamalı eğitimler verildi.

Biga İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Sezgen, öğrencilere küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, çocuklarımızın sağlık profesyonelleriyle ilk temaslarını eğlenceli ve güvenli bir ortamda gerçekleştirmektir. Sağlıklı nesiller, güçlü bir gelecek demektir. Programın hayata geçmesinde destek veren başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, değerli öğretmenlerimize, sağlık çalışanlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu anlamlı programın ilimizde örnek olacağına ve yaygınlaşarak büyüyeceğine yürekten inanıyorum."

Programa Biga İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Nazlıcan, Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sağlık çalışanları, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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