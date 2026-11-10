Kocaeli İzmit'te rahatsızlanan 5'inci sınıf öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaeli İzmit'te rahatsızlanan 5'inci sınıf öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli İzmit\'te rahatsızlanan 5\'inci sınıf öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kocaeli İzmit'te beden eğitimi dersinde rahatsızlanan 5'inci sınıf öğrencisi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen 11 yaşındaki çocuk, Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde beden eğitimi dersi sırasında futbol oynayan arkadaşlarını izlerken fenalaşıp hayatını kaybeden Alper Teoman Kavaklı (11), son yolculuğuna uğurlandı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Alper'in geçmişte bilinen bir hastalığının bulunmadığı bildirildi.

Olay, dün İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi'nde bulunan 50'nci Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulun 5'inci sınıf öğrencisi Alper Teoman Kavaklı, beden eğitimi dersi sırasında futbol oynayan arkadaşlarını izlediği sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden öğretmenleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu belirlenen Alper'e müdahale etti. Dakikalarca kalp masajı yapılan çocuk, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Kavaklı'nın cenazesi ailesine teslim edildi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen çocuğun geçmişte bilinen bir hastalığının bulunmadığı öğrenildi. Gözde Aslanoğlu ve Ali Fuat Kavaklı çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Alper'in 2 ablası bulunduğu belirtildi.

BAĞÇEŞME MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Alper Teoman Kavaklı için Bağçeşme Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İzmit Belediye Başkanvekili Lütfü Obuz, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, öğrenciler, öğretmenleri ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kavaklı'nın cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA
Kalp KriziKocaeliEğitimGüncelÇocukYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İsmail Kartal’ın son halini görenler kahroldu İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
Türkiye’nin en işlek yolunda tipi Ulaşım durma noktasına geldi Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi
Amedspor’dan tarihi transfer Gift Orban’ın bonservisi belli oldu Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
17:33
TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig’de maçların seyrini etkileyecek yeni karar
TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig'de maçların seyrini etkileyecek yeni karar
17:22
Galatasaray’da Batrakov kararı Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
Galatasaray'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
17:07
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
16:53
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak İlk 11 değişiyor
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor
16:45
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18’e yükseldi
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi
16:44
Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Aykut Erdoğdu'dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 17:55:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Kocaeli İzmit'te rahatsızlanan 5'inci sınıf öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android