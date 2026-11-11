Sivas\'ta Devlet THM Korosu, Atatürk\'ün 88. ölüm yıl dönümünde konser verdi

Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği Korosu (THM) "Atatürk'ü Anma" konseri gerçekleştirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ata'ya Özlem Cumhuriyet'e Ses" adlı konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, solo ve koro halinde Aşık Veysel'in derlediği Ataya Ağıt, Atatürk'ün sevdiği türküleri, Rumeli, Selanik ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Konseri, Sivas Vali Yardımcısı Ahmet Yeşilyurt, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Suzi Güzel, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, TCDD Taşımacılık Bölge Müdürü Kenan Ersin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Koro Müdürü Davut Kaya ve çok sayıda vatandaş izledi.