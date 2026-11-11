Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Anıtkabir\'de Cumhuriyet mesajı yazdı

(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, eşi Sezil Tamer Mandalinci, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarette Bodrum Belediye Başkanlığı çelengini sunan Mandalinci, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Kurduğunuz Cumhuriyet'in yalnızca mirasçıları değil, aynı zamanda yılmaz savunucuları olmaya devam edeceğiz" yazdı.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kentte gerçekleştirilen Atatürk'ü Anma Günü programının ardından eşi Sezil Tamer Mandalinci, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle Ankara'ya gelerek, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyarette Bodrum Belediye Başkanlığı çelengi, Başkan Tamer Mandalinci tarafından Anıtkabir'e sunuldu. Saygı duruşunun ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Mandalinci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Atatürk,

Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Büyük Önderimiz. Bugün, Bodrum Belediye Meclisi üyelerimizle birlikte manevi huzurunuzda bulunmanın derin onurunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; özgürlüğün, eşitliğin, çağdaşlığın ve milletimizin kendi geleceğine sahip çıkma iradesinin en büyük ifadesidir. Açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe yürürken en büyük gücümüzü ilkelerinizden alıyor, en büyük sorumluluğumuzun milletimize hizmet etmek olduğunu biliyoruz.

Bodrum'un her sokağında, her mahallesinde; aklın, bilimin, demokrasinin ve Cumhuriyet değerlerinin ışığında çalışmaya, halkımıza layık olmaya ve emanetinizi gelecek nesillere daha güçlü taşımaya kararlıyız. Kurduğunuz Cumhuriyet'in yalnızca mirasçıları değil, aynı zamanda yılmaz savunucuları olmaya devam edeceğiz. Aziz hatıranız önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor; sizi sonsuz özlem, derin minnet ve sarsılmaz bir bağlılıkla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."