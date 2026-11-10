İzmir Aliağa\'da 17 işçinin öldüğü patlamada Savcılık 11 kişiye gözaltı kararı verdi

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini söyledi.

Fabrikada inceleme gerçekleştiren Tuncay, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Tuncay, dün saat 11.45 sıralarında fabrikanın çelikhane bölümünde üçüncü ark ocağı çanağının taşınması sırasında vinç yolu kirişinin kolon, mesnet ve bağlantılarından ayrılarak bütün halinde şarj vincinin ve çanağının düşmesi sonucu patlamanın meydana geldiğini anlattı.

Olayda 17 işçinin hayatını kaybettiğini, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu hatırlatan Tuncay, aile başvurusuna göre 1 işçiye ulaşılamadığını, olay yerinde incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

Bakan Yardımcısı Tuncay, işlemler bitene kadar jandarma refakatinde Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının incelemelerinin devam edeceğini kaydederek, "Olay sebebiyle fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü ile firmanın yönetim kurulu başkanı olmak üzere 11 kişi hakkında Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiştir." diye konuştu.

Ölümlerin, adli tıp tarafından yapılan incelemeye göre, karbonizasyon derecesinde yanıklara bağlı olarak gerçekleştiğini belirten Tuncay, şöyle devam etti:

"Olayla ilgili Sayın Bakanımızın talimatlarıyla ilk andan beri hassasiyetle incelemelerimiz devam etmektedir. Ölen ve yaralanan işçilerimizin hakkına, hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Soruşturma devam ediyor. Kamuoyu, gelişmelerden Başsavcılığımız ve Bakanlığımız tarafından ayrıntılı olarak şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir."

Tuncay, ön bilirkişi raporunun alındığını aktararak, "Olay yeri hala incelemeye devam ediyor. Ekstra raporlar da alınacaktır süreç içerisinde. Kamuoyuyla da bunlar paylaşılacaktır. Şu anda ön bilirkişi raporu var. ve ön bilirkişi raporuna göre şu anda 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi." dedi.

Fabrikada daha önceden de işçi ölümlerinin olduğuna dair duyumların ve ihbarların bulunduğunu aktaran Tuncay, ilgili başsavcılığın olay anına kadar tüm dönemi tetkik ettiğini belirtti.

Can Tuncay, fabrikada şu ana kadar yaşanan kazalarla ilgili iki ayrı soruşturmanın bulunduğunu kaydederek, başsavcılığın bunları bir bütün halinde değerlendireceğini, delillere, yargı makamlarının takdirine göre soruşturmaların birleşebileceğini dile getirdi.