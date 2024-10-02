Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor

Geniş Video İzle

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlayarak 2 bin 919 liradan işlem görüyor. Geçtiğimiz gün yüzde 1,1 artışla 2 bin 928 liraya ulaşan gram altın, jeopolitik riskler ve enflasyon beklentileriyle dalgalanmaya devam ediyor.

02.10.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altının gram fiyatı, yeni güne azalışla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 2 bin 919 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 900 liradan satılıyor.
Jeopolitik risklerin artması sonrasında altının ons fiyatı dün yüzde 1,1 değer kazanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 2.653 dolardan işlem görüyor.

ORTA DOĞU'DAKİ KARIŞIKLIK DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Orta Doğu'daki çatışmaların durumu ve dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor. Dün, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e balistik füze saldırısı başlattığını duyurmuştu. İsrail'in karşılık vereceğine yönelik tehditleri ve İran'ın karşılık verilmesi durumunda daha şiddetli tepki verileceğine ilişkin açıklamalarının ardından bölgede gerilim yüksek kalmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ankara null:
    dmkki firlayacak alma zamani israil sagolsun 0 13 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    altın dolar euro düşecek daha fazla çıkmaz çünkü alım olmaz parası olan hisseli arsa ev alsın yatırımı arsa tarla ev e yapsın istanbul beykoz dan parası olan 40 m2 50 m2 60 m2 hisseli yerler alsın kentsel dönüşümde tavan yapacak olan ilçe beykoz 2 6 Yanıtla
  • Turan Oluc:
    altın düşer mi hiç savaş ortamında dalga geçmeyin 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
17:34 Serhat Akın’a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı Serhat Akın'a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
17:15 Mehmet Topal’ın çalıştırdığı takım batıyor Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
16:38 Acun, Torreira’yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
16:27 Victor Osimhen’in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
16:23 Arda Güler’den Ancelotti’ye rest: İstemiyorsan gideyim Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 12:24:54. #1.13#
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement