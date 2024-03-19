Altının gramı düşüşle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Altının gramı düşüşle başladı

Altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 240 lira seviyesinden işlem görüyor. Tahvil faizlerindeki yükseliş ve güçlenen dolar endeksine karşın sınırlı bantta hareket eden altının ons fiyatına paralel olan gram fiyatı, günü yüzde 0,1'e yakın azalışla 2 bin 243 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 2 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 2851 liradan satılıyor. Altının onsu, ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın yarın para politikasının geleceğine ilişkin vereceği mesajlar öncesi günü 0,2 değer kazancıyla 2 bin 161 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 155 dolardan alıcı buluyor. Fed'in yarın ve mayısta yapacağı toplantılarda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine haziranda başlayacağı yönündeki beklentiler zayıflamayı sürdürüyor. Diğer taraftan Japonya Merkez Bankası (BoJ) negatif faizleri sonlandırarak 17 yıl sonra ilk kez faiz artırırken, İngiltere Merkez Bankasını faiz toplantısı da yatırımcıların odağında bulunuyor. Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi ve Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların direnç, 2 bin 150 ve 2 bin 130 doların destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

19.03.2024 10:52  Güncelleme: 10:53
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Altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 240 lira seviyesinden işlem görüyor.

Tahvil faizlerindeki yükseliş ve güçlenen dolar endeksine karşın sınırlı bantta hareket eden altının ons fiyatına paralel olan gram fiyatı, günü yüzde 0,1'e yakın azalışla 2 bin 243 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 2 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 2851 liradan satılıyor.

Altının onsu, ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın yarın para politikasının geleceğine ilişkin vereceği mesajlar öncesi günü 0,2 değer kazancıyla 2 bin 161 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 155 dolardan alıcı buluyor.

Fed'in yarın ve mayısta yapacağı toplantılarda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine haziranda başlayacağı yönündeki beklentiler zayıflamayı sürdürüyor.

Diğer taraftan Japonya Merkez Bankası (BoJ) negatif faizleri sonlandırarak 17 yıl sonra ilk kez faiz artırırken, İngiltere Merkez Bankasını faiz toplantısı da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi ve Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların direnç, 2 bin 150 ve 2 bin 130 doların destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Jerome Powell, Japonya, Almanya, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gramı düşüşle başladı - Son Dakika

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