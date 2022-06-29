Altının kilogramı 975 bin 450 liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 975 bin 450 liraya geriledi

29.06.2022 16:56
Altının kilogramı 975 bin 450 liraya geriledi

?Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 975 bin 450 liraya geriledi.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 975 bin 450 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 968 bin lira, en yüksek 983 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalarak 975 bin 450 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 618 milyon 871 bin 527,92 lira, işlem miktarı ise 1.665,32 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 693 milyon 803 bin 2,39 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış976.350,001.831,10
En Düşük968.000,001.799,96
En Yüksek983.500,001.834,40
Kapanış975.450,001.834,40
Ağırlıklı Ortalama972.131,981.818,16
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.618.871.527,92

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.665,32

Toplam İşlem Adedi57

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Altının kilogramı 976 bin 350 liraya geriledi Altının kilogramı 976 bin 350 liraya geriledi Altının kilogramı 995 bin liraya geriledi Altının kilogramı 995 bin liraya geriledi
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 975 bin 450 liraya geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Altının kilogramı 975 bin 450 liraya geriledi - Son Dakika
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