Altur Turizm\'e Bininci Sultan Teslimatı

Ekonomi

OTOKAR, turizm ve servis taşımacılığının öncelikli tercihi olan Sultan otobüslerinin teslimatına devam ediyor. Sultan'ın yeni teslimatı uzun yıllardır geniş araç parkıyla hizmet verdiği Altur Turizm'e gerçekleşti. Her gün 600 bine yakın personeli taşıyan Altur Turizm, düzenlenen törenle bininci Sultan otobüsünü filosuna kattı.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Sultan otobüslerinin teslimatlarına bir yenisi daha eklendi. 15 yılı aşkın süredir Türkiye'nin en çok satan küçük otobüs markası olan Sultan, Altur Turizm'e teslim edildi.

Altur Turizm, filosuna kattığı bininci Sultan otobüsünü, şirketin Yenibosna Merkez Garajı'nda düzenlenen törenle teslim aldı. Törene, Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, Otokar Ticari Araçlar Lideri Kerem Erman, Otokar Otobüs Grubu Yurt İçi Satış Direktörü Murat Torun, Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak ve her iki kurumun üst düzey yöneticileri katıldı.

'YENİ OTOBÜSLERİNİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

Altur Turizm'e, bininci Sultan otobüsünü teslim etmekten mutluluk duyduklarını belirten Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, "Bu etkinliğin ana teması 5000'nci atlas kamyon 30 bininci sultan. Neden bunu altını çiziyorum. Sultan yaklaşık 20 senedir piyasada, Pazar lideri. Bugün de bininci aracı kutluyoruz. Altur Turizm'e bugün gerçekleştirdiğimiz bininci Sultan teslimatı, müşterilerimizle olan karşılıklı güven, anlayış ve bunların beraberinde gelen uzun soluklu ilişkilerin kıymetli bir örneği. 15 yılı aşkın süredir devam eden iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyor, yeni otobüslerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'BUGÜN ALTUR AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ'

Gerçekleşen törende Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak ise "Bugün Altur ailesinin mutlu günü bininci araba Türkiye'de hiç kimsenin ulaşamadığı bir rakam. Arabadan ne kadar memnun olduğumuzu size tarif edemem. Bunu kendim söylemiyorum. Bizim taşıdığımız personelin dilinden size anlatıyorum. Çünkü taşıdığımız insanlar otokar araçlarından o kadar memnun ki. Konforlarından çok memnunlar. Fiyatlarından da ben çok memnunum. Arabanın yol tutuşu, güvenliği, koltuk aralarındaki mesafeleri fevkalade güzel. Standartların üzerinde. Altur Turizm 1976 yılında tek bir araç ile yola çıkan bir marka. Bugün baktığınızda 14 bin araç ve 50 yıla yaklaşan bir deneyim birikimi söz konusu. Bu güce sahip bir firma olarak filomuzun 1000'inci Otokar Sultan'ını bünyemize kazandırmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.

2002 yılında Otokar ürün ailesine eklenen Sultan otobüsleri, bugün Avrupa başta olmak üzere 40'tan fazla ülkede her gün milyonlarca yolcuyu taşıyor. Sultan'ın 7.2 metreden 9.2 metreye kadar uzanan farklı uzunluk ve yolcu taşıma kapasitesine sahip modelleri hem turizm ve servis taşımacılığında hem de şehir içi ulaşımda tercih ediliyor. İspanya ve İtalya'da da sınıfının en çok tercih edilen otobüslerinden biri olan Sultan, dış tasarımındaki şıklığın yanı sıra yenilenen iç tasarımıyla da şoför ve yolcularına konforlu ve keyifli bir seyahat deneyimi sunuyor.