Amasya'da Akıllı Sera Projesi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Amasya'da Akıllı Sera Projesi Başladı

Amasya\'da Akıllı Sera Projesi Başladı

Amasya MYO, AB fonlarıyla kurulan serada marul ve çilek yetiştiriyor, öğrencilere yeni teknolojiler sunuyor.

10.10.2024 22:01
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Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından hazırlanan "Akıllı Seralar, Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar Projesi" çerçevesinde, Avrupa Birliği (AB) hibe fonlarından yararlanılarak kurulan serada üretim başladı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Suluova MYO'nun bahçesinde 120 metrekare alanda kurulan serada incelemelerde bulundu. Serada ilk etapta 600 kök marul yetiştirildiğini, daha sonra çilek gibi sera ürünleri yetiştirileceğini belirten Turabi, "Amasya Üniversitemizin yürütücülüğünde sürdürdüğümüz 'Akıllı Seralar, Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar' adlı proje kapsamında Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu Yerleşkesine 120 m2'lik tam otomasyonlu hidroponik sistem sera kurulmuştur. 120 m2'lik tam otomasyonlu hidroponik sistem serada üretim devam ediyor. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencileri Tarım 4.0 kapsamında yeni teknolojileri tanıma ve kullanma imkanına sahip oldular" dedi.

Bitki koruma bölümü öğrencisi Nazım Kutlu ise, "Her şeyi sistemimizden kontrol ederek bütün değerleri görüyoruz. Bu ürünü en kısa zaman içinde nasıl yetiştireceğimize karar veriyoruz" diye konuştu.

Seranın yetişen ürünlerinin tadına bakan ve bakımıyla ilgilenen MYO personeli Uğur Pehlivan, "Çok verimli, tadı çok hoş, organik ve çok güzel. Herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Amasya'da Akıllı Sera Projesi Başladı - Son Dakika

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