Amasya'da kışın çöken seralarda artık yüzler gülüyor: İlk fideler dikildi - Son Dakika

Amasya'da kışın yoğun kar yağışına dayanamayarak çöken, sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen 50 milyon TL'lik destekle yeniden kurulan seralar çiftçinin yüzünü güldürdü, bu sezonun ilk fideleri umutla dikildi.

İncelemede bulunduğu köylerde çiftçilerle birlikte domates fidelerini toprakla buluşturan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Kar yağdığında bu seraların önemli bir kısmı çökmüştü. Cumhurbaşkanımızın özel teveccühüyle ilimize 50 milyon TL yardım gönderildi. Şimdi eski haline geri döndü" dedi.

Kent genelinde 62 köydeki 5 bin 300 dekar alanda kısa sürede yapılan hasar tespit çalışmaları sonrası girişimler sonucu mağdur çiftçilere hasarı oranında para dağıtıldığını belirten Mustafa Masatlı, yeniden toprakla buluşan ürünlerinin bereketli olmasını diledi. Tarım Kredi Kooperatifi ile yaptıkları görüşmeler neticesinde kullanılan sera naylonu bedellerinde yüzde 25 indirime gidildiğine değinen Masatlı, ayrıca Antalya bölgesinden gelen sera yapımında uzmanlaşmış 100 kişilik teknik personelin de Büyük Amasya Oteli'nde ücretsiz konaklatıldığını söyledi.

"Biz üreteceğiz, vatandaşımız bol bol yiyecek"

Desteği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden 'domates diyarı' Kızılca köyünün muhtarı Osman Türkmen, "Üretim olacak ki domates ucuzlayacak. Biz üreteceğiz, inşallah vatandaşımız bol bol yiyecek" diye konuştu.

"Destek olmasaydı seraları ayağa kaldıramazdık"

Büyük miktarda mahsullerinin de zarar gördüğünü anlatan çiftçilerden Erhan Teselek ise "Devletimizden Allah razı olsun. Zaten bu destek olmasaydı seraların yüzde 80'ini ayağa kaldıramazdık" ifadelerini kullandı. Dadı, Karaköprü ve Kızılca köylerindeki incelemeye AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ile Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin de katıldı. - AMASYA