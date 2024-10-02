Amasya Misket Elması Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Amasya Misket Elması Hasadı Başladı

Amasya Misket Elması Hasadı Başladı

Amasya'da coğrafi işaretli misket elmasının hasadı başladı, bu yıl 8 bin ton rekolte bekleniyor.

02.10.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da 2 bin yıldır yetiştirilen coğrafi işaretli Amasya misket elmasının hasadı başladı. Üreticiler bir elmanın Amasya elması olup olmadığını yatay kesildiğinde çekirdeklerinin bulunduğu kısmın yıldız şeklini almasından anlıyor.

Kentte yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında bulunan elma ağacı figürlü mozaik, bu meyvenin 2 bin yılı aşkın süredir bu topraklarda üretiminin sürdürüldüğünün kanıtı oldu.

"Kesildiğinde tohum yatağı yıldız şeklini alıyor"

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil görünümdeki bu özel meyvenin kendine has rengi, tadı, aroması, ince kabuklu, sulu ve gevrek olmasının en lezzetli elma çeşitleri arasında olduğunu açıkladı. Amasya elmasının ortasından yatay olarak kesilmesiyle çekirdeklerinin yıldız şeklini aldığı özelliğinin diğer elmalarda genellikle görülmediğine dikkat çeken Çetin, "Kesildiğinde tohum yatağı yıldız şeklini alıyor. 5 yıl önce de bu değerli meyvenin coğrafi işareti alınmıştı. Pazarlama ve tanıtımda katkılarını görüyoruz" diye konuştu.

"Amasya misket elmasını yaşatılmasını istiyorum"

Mesleğine başladığı yıllarda baba ocağı Taşova'nın Alpaslan köyünde diktiği elma ağaçlarından ürün alan 60 yaşındaki emekli öğretmen Tayfur Yılmaz, "Amasya misket elmasını yaşatılmasını isteyen birisiyim. Çünkü tadı, kokusu ve rengiyle, her şeyiyle mükemmel bir elma. Bu Amasya'ya özel bir durum. Diğer yerlerde bu tadı bulamazsınız" şeklinde konuştu.

Bu yıl 8 bin ton rekolte bekleniyor

Bir yıl meyve veren ağacın diğer yıl meyve verimini düşürmesi nedeniyle bu yıl 3 bin 642 dekar alanda yetiştirilen Amasya misket elmasından 8 bin ton rekolte bekleniyor. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Amasya İl Özel İdaresi'nin katkısıyla yürüttüğü Amasya Misket Elması Gen Bahçesi ve Amasya Elması Üretiminin Artırılması Projesi çerçevesinde geçen yıl Akyazı köyünde 118 dekar araziye Amasya misket elması bahçesi tesis edildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, amasya, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya Misket Elması Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
17:34 Serhat Akın’a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı Serhat Akın'a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
17:15 Mehmet Topal’ın çalıştırdığı takım batıyor Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
16:38 Acun, Torreira’yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
16:27 Victor Osimhen’in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
16:23 Arda Güler’den Ancelotti’ye rest: İstemiyorsan gideyim Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 12:25:46. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya Misket Elması Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement