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Amasya Valisi Masatlı: "Merzifon OSB'de istihdam hedefi 9 bin" - Son Dakika

Amasya Valisi Masatlı: "Merzifon OSB'de istihdam hedefi 9 bin"

15.02.2022 09:57
Amasya Valisi Masatlı: "Merzifon OSB'de istihdam hedefi 9 bin"

Son dönemde yatırımcıların rotasını çevirdiği Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalar, korona virüs (Kovid-19) salgınına rağmen istihdam rakamlarını artırdı.

Son dönemde yatırımcıların rotasını çevirdiği Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalar, korona virüs (Kovid-19) salgınına rağmen istihdam rakamlarını artırdı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yaklaşık 6 bin 500 kişinin istihdam edildiği Merzifon OSB'de genişleme çalışmaları sonrasındaki istihdam hedefinin 9 bin kişi olduğunu açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında il genelinde ihracatın yüzde 50 artmasında Merzifon OSB'nin çok önemli payı olduğunun altını çizen Vali Masatlı, "Salgının en yoğun yaşandığı dönemlerde bile elektrik sarfiyatı yüzde 25 arttı. Burada şu an itibarıyla 66 işletmemizde yaklaşık 6 bin 500 kişi istihdam ediliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Merzifon OSB'nin genişletilmesi projesinin 2022 yatırım programına alındığını aktaran Mustafa Masatlı, "144 hektarlık alanda başladığımız genişleme çalışmalarıyla beraber Merzifon OSB'deki çalışan sayısı 9 bini bulacak" diye konuştu.

2023 hedefleri doğrultusunda kent genelindeki OSB'lerin genişleme çalışmalarını da özenle takip ettiklerine değinen Masatlı, çarkları durdurmayıp üretimi sürdüren yatırımcılara, yöneticilere ve çalışanlarına teşekkür etti. - AMASYA

Amasya Valisi Masatlı: Merzifon OSB'de istihdam hedefi 9 bin
Amasya Valisi Masatlı: Merzifon OSB'de istihdam hedefi 9 bin

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Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, Amasya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Amasya Valisi Masatlı: 'Merzifon OSB'de istihdam hedefi 9 bin' - Son Dakika Ekonomi


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