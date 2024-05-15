Amazon Web Services, Almanya'ya 7,8 milyar avroluk yatırım yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Amazon Web Services, Almanya'ya 7,8 milyar avroluk yatırım yapacak

Amazon Web Services, Almanya\'ya 7,8 milyar avroluk yatırım yapacak

Amazon'un bulut bilişim hizmetleri sunan iştiraki Amazon Web Services (AWS), Almanya'da 7,8 milyar avroluk yatırım yapmayı planlıyor. Şirket, 2025 sonuna kadar Almanya'nın Brandenburg eyaletinde birkaç veri merkezi kuracak ve bu yatırımın 2 bin 800 tam zamanlı iş pozisyonunu destekleyeceği belirtiliyor. AWS ayrıca Telefonica Almanya'nın 1 milyon 5G müşterisini bulut platformuna taşıyacağını duyurmuştu.

15.05.2024 15:21
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ABD merkezli Amazon'un bulut bilişim hizmetleri sunan iştiraki Amazon Web Services'in (AWS), Almanya'da 7,8 milyar avroluk yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

AWS'den yapılan açıklamada, 2040'a kadar Almanya'ya yapmayı planladıkları 7,8 milyar avroluk bulut yatırımın, Avrupa'nın dijital egemenlik gereksinimlerini karşılama konusundaki uzun vadeli kararlılıklarını yansıttığı ifade edildi.

Şirketin, 2025 sonuna kadar Almanya'nın Brandenburg eyaletinde tüm müşterilerin kullanımına açık olacak birkaç veri merkezi kuracağı belirtilen açıklamada, yeni yatırımın her yıl ülkede ortalama 2 bin 800 tam zamanlı iş pozisyonunu destekleyeceği vurgulandı.

AWS, 8 Mayıs'ta Telefonica Almanya'nın 1 milyon 5G müşterisini teknolojisiyle bulut platformuna taşıyacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Amazon Web Services, Almanya'ya 7,8 milyar avroluk yatırım yapacak - Son Dakika

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