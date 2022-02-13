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Ambalajda katma değerli tasarıma uluslararası ödül - Son Dakika

Ambalajda katma değerli tasarıma uluslararası ödül

13.02.2022 12:43
Ambalajda katma değerli tasarıma uluslararası ödül

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından her yıl düzenlenen 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren 17 proje, Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl gerçekleştirilen WorldStar Student'ta yarıştı.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından her yıl düzenlenen 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren 17 proje, Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl gerçekleştirilen WorldStar Student'ta yarıştı.

ASD'den yapılan açıklamaya göre, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP iş birliğinde her yıl düzenlenen ve 2021'deki 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren 17 öğrenci projesi, WPO tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student'a katıldı. 300 projenin yer aldığı uluslararası yarışmada, Türkiye'den katılan öğrenci, ilk 3'e girerek gümüş ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeki Sarıbekir, "WorldStar Student, 2006 yılından bu yana Dünya Ambalaj Örgütü tarafından yalnızca öğrencilerin katılımına açık olarak organize ediliyor. WorldStar Student Yarışması'na ülkemizden öğrencilerin katılımını sağlayan tek yarışma olan Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması ise Derneğimiz tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP iş birliğinde her yıl düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

Sarıbekir, katma değerli ihracatın büyük önem taşıdığı bu dönemde katma değeri yüksek olan bir projeyle ödül alan öğrenciyi tebrik ettiğini belirterek, "Ülke ve sektör olarak gençlerimize ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Yarışmada 300 projenin yer aldığını bildiren Sarıbekir, "Gençlerimiz, bu yarışmalarda bizleri gururlandırıyor. 300 projenin yer aldığı yarışmada boy gösteren 17 öğrenci projemizi de tek tek tebrik ediyorum. Dernek olarak bu tarz yarışmalarla gençlerimize ve sektörümüze katkı sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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İstanbul, Türkiye, Avrasya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ambalajda katma değerli tasarıma uluslararası ödül - Son Dakika Ekonomi


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