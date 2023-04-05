Türkiye'nin en zengini artık o! Murat Ülker yerini İbrahim Erdemoğlu'na kaptırdı

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Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olurken, dünyanın 497'nci en zengin insanı oldu.

MURAT ÜLKER BİRİNCİLİĞİ KAPTIRDI

Türkiyelimilyarderlerin toplam serveti yaklaşık 57,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Türkiye'de yıllardır ilk sırada yer alan Murat Ülker birinciliği kaptırdı.

Türkiye'nin ilk 10 zengini listesi şöyle şekillendi:

10 - Doğuş Holding'in patronlarından Filiz Şahenk 2.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 10. iş insanı oldu. Filiz Şahenk dünya genelinde ise 1314. sırada yer aldı.

9 - Türkiye'nin en zengin 9. ismi iseRönesans Holding'in patronu Erman Ilıcak oldu. Ilıcak 2.3 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un en zenginler listesinde dünya genelinde ise 1312. sırada yer aldı.

8- Doğuş Holding'in patronu Ferit Şahenk, 3.5 milyar dolarlık şahsi servetiyle Türkiye'nin en zengin 8. kişisi oldu. Ferit Şahenk, dünya sıralamasında ise 1217. en zengin insan oldu.

7- Kazancı Holding'in patronu Şaban Cemil Kazancı, 2.5 milyar dolarlık şahsi servetiyle Türkiye'nin en zengin 7. iş insanı oldu. Kazancı, dünya genelinde ise en zengin 1217. insan oldu.

6- Koç Holding'den emekli olan Mustafa Rahmi Koç, 2.7 milyar dolarlık kişisel servetiyle Forbes'in Türkiye listesinde en zengin 6. Türk iş insanı oldu. Rahmi Koç, Forbes'un dünyanın en zenginleri listesinde ise 1104. sırada yer aldı.

5- İpek Kıraç, 2.9 milyar dolarlık kişisel servetiyle Türkiye'nin en zengin. 5. iş insanı oldu. İpek Kıraç aynı zamanda Türkiye'nin en genç zengin iş insanı da oldu. Kıraç, dünya genlinde ise en zengin 103. kişi.

4 - Rahmetli Vehbi Koç'un kızı Semahat Sevim Arsel 3 milyar dolarlık kişisel servetiyle en zengin 4. Türkiyeli olarak Forbes listesindeki yerini aldı. Arsel, dünya genelinde ise en zengin 982. kişi oldu.

3 - Sasa Polyester'in patronlarından Ali Erdemoğlu 4.7 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 3. iş insanı oldu. Ali Erdemoğlu, Forbes dünya sıralamasında ise 580. sırada yer aldı.

2 - Yıldız Holding'in patronu Murat Ülker, 5 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer aldı.Murat Ülker, Forbes'in dünya genelindeki milyarderler listesinde 534. sırada yer aldı.

1 - SASA Polyester'in hisselerinde yaşanan değer artışı İbrahim Erdemoğlu'nu Türkiye'nin en zengin kişisi yaptı. Dünyada 2 bin 640 milyarder arasında 497'nci sırada yer alan Erdemoğlu'nun servetinin 5.3 milyar dolar olduğu belirtildi. Erdemoğlu Holding'in bünyesinde SASA dışında Merinos Halı, Dinarsu ve Padişah Halı bulunuyor.