Türkiye'nin en zengini artık o! Murat Ülker yerini İbrahim Erdemoğlu'na kaptırdı - Son Dakika
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Türkiye'nin en zengini artık o! Murat Ülker yerini İbrahim Erdemoğlu'na kaptırdı

05.04.2023 14:43

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, 2023 Milyarderler Listesi'ni yayınladı. Türkiye'den 26 ismin bulunduğu listede, Yıldız Holding'in patronu Murat Ülker ilk sıradaki yerini 5.3 milyar dolar servete sahip olan Erdemoğlu Holding'in sahibi İbrahim Erdemoğlu'na kaptırdı.

Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olurken, dünyanın 497'nci en zengin insanı oldu.

MURAT ÜLKER BİRİNCİLİĞİ KAPTIRDI

Türkiyelimilyarderlerin toplam serveti yaklaşık 57,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Türkiye'de yıllardır ilk sırada yer alan Murat Ülker birinciliği kaptırdı.

Türkiye'nin ilk 10 zengini listesi şöyle şekillendi:

Türkiye'nin en zengin ismi değişti! Murat Ülker ilk sıradaki yerini İbrahim Erdemoğlu'na kaptırdı

10 - Doğuş Holding'in patronlarından Filiz Şahenk 2.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 10. iş insanı oldu. Filiz Şahenk dünya genelinde ise 1314. sırada yer aldı.

Türkiye'nin en zengin ismi değişti! Murat Ülker ilk sıradaki yerini İbrahim Erdemoğlu'na kaptırdı

9 - Türkiye'nin en zengin 9. ismi iseRönesans Holding'in patronu Erman Ilıcak oldu. Ilıcak 2.3 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un en zenginler listesinde dünya genelinde ise 1312. sırada yer aldı.

Türkiye'nin en zengin ismi değişti! Murat Ülker ilk sıradaki yerini İbrahim Erdemoğlu'na kaptırdı

8- Doğuş Holding'in patronu Ferit Şahenk, 3.5 milyar dolarlık şahsi servetiyle Türkiye'nin en zengin 8. kişisi oldu. Ferit Şahenk, dünya sıralamasında ise 1217. en zengin insan oldu.

Türkiye'nin en zengin ismi değişti! Murat Ülker ilk sıradaki yerini İbrahim Erdemoğlu'na kaptırdı

7- Kazancı Holding'in patronu Şaban Cemil Kazancı, 2.5 milyar dolarlık şahsi servetiyle Türkiye'nin en zengin 7. iş insanı oldu. Kazancı, dünya genelinde ise en zengin 1217. insan oldu.

Türkiye'nin en zengin ismi değişti! Murat Ülker ilk sıradaki yerini İbrahim Erdemoğlu'na kaptırdı

6- Koç Holding'den emekli olan Mustafa Rahmi Koç, 2.7 milyar dolarlık kişisel servetiyle Forbes'in Türkiye listesinde en zengin 6. Türk iş insanı oldu. Rahmi Koç, Forbes'un dünyanın en zenginleri listesinde ise 1104. sırada yer aldı.

Türkiye'nin en zengin ismi değişti! Murat Ülker ilk sıradaki yerini İbrahim Erdemoğlu'na kaptırdı

5- İpek Kıraç, 2.9 milyar dolarlık kişisel servetiyle Türkiye'nin en zengin. 5. iş insanı oldu. İpek Kıraç aynı zamanda Türkiye'nin en genç zengin iş insanı da oldu. Kıraç, dünya genlinde ise en zengin 103. kişi.

Türkiye'nin en zengin ismi değişti! Murat Ülker ilk sıradaki yerini İbrahim Erdemoğlu'na kaptırdı

4 - Rahmetli Vehbi Koç'un kızı Semahat Sevim Arsel 3 milyar dolarlık kişisel servetiyle en zengin 4. Türkiyeli olarak Forbes listesindeki yerini aldı. Arsel, dünya genelinde ise en zengin 982. kişi oldu.

Türkiye'nin en zengin ismi değişti! Murat Ülker ilk sıradaki yerini İbrahim Erdemoğlu'na kaptırdı

3 - Sasa Polyester'in patronlarından Ali Erdemoğlu 4.7 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 3. iş insanı oldu. Ali Erdemoğlu, Forbes dünya sıralamasında ise 580. sırada yer aldı.

Türkiye'nin en zengin ismi değişti! Murat Ülker ilk sıradaki yerini İbrahim Erdemoğlu'na kaptırdı

2 - Yıldız Holding'in patronu Murat Ülker, 5 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer aldı.Murat Ülker, Forbes'in dünya genelindeki milyarderler listesinde 534. sırada yer aldı.

Türkiye'nin en zengin ismi değişti! Murat Ülker ilk sıradaki yerini İbrahim Erdemoğlu'na kaptırdı

1 - SASA Polyester'in hisselerinde yaşanan değer artışı İbrahim Erdemoğlu'nu Türkiye'nin en zengin kişisi yaptı. Dünyada 2 bin 640 milyarder arasında 497'nci sırada yer alan Erdemoğlu'nun servetinin 5.3 milyar dolar olduğu belirtildi. Erdemoğlu Holding'in bünyesinde SASA dışında Merinos Halı, Dinarsu ve Padişah Halı bulunuyor.

Türkiye'nin en zengin ismi değişti! Murat Ülker ilk sıradaki yerini İbrahim Erdemoğlu'na kaptırdı
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İbrahim Erdemoğlu, Murat Ülker, Forbes, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en zengini artık o! Murat Ülker yerini İbrahim Erdemoğlu'na kaptırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en zengini artık o! Murat Ülker yerini İbrahim Erdemoğlu'na kaptırdı - Son Dakika
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