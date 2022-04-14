Anadolu OSB'de 107 sanatçı, öğrenciler yararına canlı performans sergiliyor - Son Dakika
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Anadolu OSB'de 107 sanatçı, öğrenciler yararına canlı performans sergiliyor

14.04.2022 19:18
Anadolu OSB'de 107 sanatçı, öğrenciler yararına canlı performans sergiliyor

Anadolu Organize Sanayi Bölgesince (Anadolu OSB) düzenlenen Sanayide Resim Çalıştayı'nda Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümüne atfen bir araya gelen 107 resim sanatçısı, bursiyer öğrenciler yararına canlı performansı başlattı.

Anadolu Organize Sanayi Bölgesince (Anadolu OSB) düzenlenen Sanayide Resim Çalıştayı'nda Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümüne atfen bir araya gelen 107 resim sanatçısı, bursiyer öğrenciler yararına canlı performansı başlattı.

Anadolu OSB'den yapılan açıklamaya göre, 16 Nisan'a kadar sürecek çalıştay, Anadolu OSB Çanakkale Şehitleri Anıtı'nda Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı.

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, konuşmasında, zanaatkar ile sanayiciyi buluşturan etkinlikle modern ve planlı kalkınmanın önemine vurgu yaptı.

Çanakkale Savaşları'nda Ankara'dan şehit olan 1764 asker anısına diktikleri badem ağaçlarının çiçek açmasıyla başlayan çalıştayda yapılacak eserleri, Anadolu OSB tarafından 8-11 Eylül'de düzenlenecek Türkiye'nin ilk Sanayide Sanat Festivali'nde satışa sunacaklarını belirten Tuncay, 107 sanatçının eserlerinden elde edilecek gelirin yüzde 20'sini mesleki ve teknik eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanacaklarını bildirdi.

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Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Nisan, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Anadolu OSB'de 107 sanatçı, öğrenciler yararına canlı performans sergiliyor - Son Dakika


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