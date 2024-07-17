Anamur'da ORKÖY kredisiyle 3 üreticiye traktör teslim edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Anamur'da ORKÖY kredisiyle 3 üreticiye traktör teslim edildi

Anamur\'da ORKÖY kredisiyle 3 üreticiye traktör teslim edildi

Mersin'in Anamur ilçesinde ORKÖY kredisi desteğiyle 3 üreticiye traktör alınarak teslim edildi. Yıl içinde toplam 55 üreticiye çeşitli destekler verileceği ifade edildi. Anamur Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde 2024 yılında ORKÖY kredisi verilerek mal sahibi olacak 55 üretici aile belirlendi. Toplam 8 milyon 94 bin TL değerindeki 7 traktör, 6 fenni arıcılık, 37 motorlu testere ve 4 süt koyunculuğu, 1 tomruk çekme vinci desteği verileceği belirtildi. Traktörlerin teslim programına konuşan Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, ilçede 55 aileye ORKÖY kredisi kanalıyla mal sahibi yapıldığını ve birinci etapta 3 traktörün teslim edildiğini söyledi. Traktörleri teslim alan üreticiler ise verilen imkanlarla üretimlerine katkı sağlandığını belirtti.

17.07.2024 17:08
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Mersin'in Anamur ilçesinde ORKÖY kredisi desteğiyle 3 üreticiye traktör alınarak teslim edildi. Yıl içinde toplam 55 üreticiye çeşitli destekler verileceği ifade edildi.

2024 yılında Anamur Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde ORKÖY kredisi verilerek mal sahibi olacak 55 üretici aile belirlendi. Toplam 8 milyon 94 bin TL değerindeki 7 traktör, 6 fenni arıcılık, 37 motorlu testere ve 4 süt koyunculuğu, 1 tomruk çekme vinci desteği verileceği belirtildi. Bu çerçevede birinci etapta 3 üretici aileye traktörleri teslim edildi. Diğer traktör ve desteklerin ilerleyen günlerde ailelere verileceği kaydedildi.

Traktörlerin teslim programına konuşan Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş," İlçemizde 55 ailemizi ORKÖY kredisi kanalıyla mal sahibi yaptık. Birinci etapta 3 traktörü mal sahibi olan üreticilerimize teslim ettik. Bunun yanı sıra çeşitli alanlarda kredilerimiz devam ediyor. Köylülerimizin ORKÖY kredisinden faydalanarak mal sahibi olmasını sağlıyoruz" dedi.

Traktörleri teslim alan üreteciler ise verilen imkanlarla üretimlerine katkı sağlandığını belirtti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Anamur'da ORKÖY kredisiyle 3 üreticiye traktör teslim edildi - Son Dakika

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