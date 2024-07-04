ANASİAD Başkanı: Türkiye\'de Enflasyonun Düşüş Eğilimi Olumlu Bir Gelişme

Ekonomi

Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Başkanı Hakan Birkan, haziran ayı enflasyon verilerini değerlendirerek, Türkiye'de son yıllarda aşırı artan enflasyonun düşüş eğilimine girmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Birkan, yılın geri kalanında da aynı düşüş eğiliminin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Birkan ayrıca, temmuz başında yürürlüğe girecek olan elektrik zammı ve akaryakıttaki ÖTV artışının etkilerinin henüz görülmediğine dikkat çekerek, önümüzdeki aylarda sürecin daha dikkatli yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Hakan Birkan, ihracatın sıkıntıya girmemesi ve ithalatın cazip hale gelmemesi için kur ile enflasyon arasındaki dengenin korunmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "İlk altı ayda döviz kuru yüzde 9, enflasyon ise yüzde 24,73 arttı. Arada 15,73 puanlık bir fark var" dedi.

Banka kredisi maliyetlerinin yüksek olduğuna da dikkat çeken ANASİAD Başkanı Hakan Birka, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda, kredi maliyetlerinin enflasyonun üzerinde konumlanması piyasanın bir gerçeğidir. Ağırlıklı olarak günlük ticari faaliyetleri devam ettirmek için kredi kullanımı gündemde. Beklentimiz enflasyonun makul seviyeye inmesi ve buna bağlı olarak faizlerin ve kredi maliyetlerinin daha uygun bir noktaya gelmesi böylece yatırımların önünün açılmasıdır. İnanıyoruz ki, kredi maliyetlerinin aşağıya çekilmesi, enflasyonun aşağıya çekilmesiyle uyumlu bir halde olacaktır." - BURSA