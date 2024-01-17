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ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nin yapı kullanım izni eksikliği - Son Dakika
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ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nin yapı kullanım izni eksikliği

Antalya'da ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi alanının yapı kullanım izni olmadığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, yapı güvenlik önlemlerinin alınması ve ruhsatlandırmanın yapılması gerektiğini belirtti. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ise eksikliklerin 5 ay içerisinde giderileceğini ve yangın sprinklerlerinin takılacağını açıkladı.

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi\'nin yapı kullanım izni eksikliği
17.01.2024 - 22:13,  Güncelleme: 22:18
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ANFAŞ'ın yapı kullanım izni çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan:

-"Anfaş fuar alanının yapı kullanım izni yok"

-"Otoparktan başlayarak üst kısımların güvenlik emniyet ekipmanlarının inşa edilmesi, ruhsatlandırılması gerekiyor.

-"Ruhsatının yenilenerek, yapı kullanım iskan belgesinin çıkarılması için 4 yıldır çok büyük gayret gösterdik. İyi bir noktaya da geldik, önümüzdeki birkaç ay içerisinde buranın yapı kullanım belgesi çıkacak"

-ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı:

-"Belediyeyle birlikte iyi niyetli şekilde çalışıyoruz. Bu 2-3 ay içerisinde yangın sprinkleri takacağız"

-"Bu kaçak olayını sonlandıracağız. Bir yangın olsa sorumlusu benim. Bu yükün altından kurtulmak istiyorum"

ANTALYA - Antalya'da ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi alanının yapı kullanım izninin olmadığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, "30 yıldır geçmiş diyoruz ama binada yangın güvenlik önlemi alınmamış, diğer tarafta ilave binada yapı denetim kontrolü dışında yerler var. Biz aşağıda otoparktan başlayacak üst kısımların güvenlik emniyet ekipmanlarının inşa edilmesi, ruhsatlandırılması gerekiyor" diye konuşurken, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, eksikliklerin 5 ay içerisinde giderileceğini söyledi.

Aksu ilçesinde 30 yıl önce 20 bin metrekare, 8 yıl önce de 20 bin daha ilave edilerek 40 bin metrekarelik alanda kurulan ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nin yapı kullanım iznini gündeme taşıyan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, ANFAŞ'ın fuarcılık alanında kente 30 yıldır katkı sağladığını ve önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

"Önümüzdeki birkaç ay içerisinde buranın yapı kullanım belgesi çıkacak"

Anfaş fuar alanının yapı kullanım izni olmadığını da aktaran Arslan, "30 yıldır geçmiş diyoruz ama binada yangın güvenlik önlemi alınmamış, diğer tarafta ilave binada yapı denetim kontrolü dışında yerler var. Biz aşağıda otoparktan başlayarak üst kısımların güvenlik emniyet ekipmanlarının inşa edilmesi, ruhsatlandırılması gerekiyor. Ruhsatının yenilenerek, yapı kullanım iskan belgesinin çıkarılması için 4 yıldır çok büyük gayret gösterdik. İyi bir noktaya da geldik, önümüzdeki birkaç ay içerisinde buranın yapı kullanım belgesi çıkacak. Binamız yasal hale gelecek, Ali Bıdı başkanımız da bu çalışmalara destek veriyor" dedi.

"Bu konuda uğraşıyorum"

Konunun gündeme gelmesinin ardından ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, "7 yıldır yönetim kurulu başkanlığı yapıyorum, benden önce 20 bin metre kare 30 yıl önce yapılmıştı. 8 yıl önce de 20 bin metre kare daha ilave yaptık. O günün şartlarında bu şekilde devir aldım. Bu konuda uğraşıyorum. Yeni yönetmelik de yangın sprinkleri takılması lazım. Daha farklı yönetmelikler de var. Bunları en kısa sürede toparlayacağız. Belediyeyle birlikte iyi niyetli şekilde çalışıyoruz. Bu 2-3 ay içerisinde yangın sprinkleri takacağız" diye konuştu.

"Kamu satın alırsa kar amaçlı olmayacağı için katılımcılara daha ekonomik fiyat sunarlar"

Almanya'da belediyelerin fuar şirketleri kurduğuna dikkat çeken Bıdı, "Burada 70 ortaklı bir şirketiz. Bu fuar şirketini ben büyük ortak olarak belediye veya ticaret odasına satmak istiyorum. Onlar aldığı zaman, kamuda olursa burası, kar amaçlı olmayacağı için katılımcılara daha ekonomik fiyat sunarlar. Bu fuarlar ülke ekonomisine, ihracata katkı sağlıyor. Tüm dünyaya ürettiğimiz ürünleri duyuruyor. Bu kaçak olayını 5-6 ay içerisinde bitireceğiz. Paramızla, birazını kredi, ortaklarımızdan sermayeyle kaçak olayını sonlandıracağız. Bir yangın olsa sorumlusu benim. Bu yükün altından kurtulmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nin yapı kullanım izni eksikliği - Son Dakika


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