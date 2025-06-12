Anız Yakma Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Anız Yakma Uyarısı

Anız Yakma Uyarısı
12.06.2025 12:48
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GTB Başkanı Akıncı, anız yakmanın toprak verimliliğini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, hasat sonrası tarlalarda anız yakılmasının toprak verimliliğini olumsuz etkilediğini belirterek, bu konuda dikkatli ve bilinçli olunulması çağrısında bulundu.

GTB Başkanı Akıncı, "Toprağımızı koruyarak hem bugünü hem de geleceği güvence altına alabiliriz" dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı açıklamada hasat sezonu ile birlikte bazı tarım arazilerinde görülen anız yakma uygulamalarına dikkat çekti.

Toprağın en değerli üretim kaynağı olduğunu vurgulayan Akıncı, bu kaynağı korumanın tüm üreticilerin ve toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Anız yakmanın bazı durumlarda kolay bir çözüm gibi görülse de, toprak yapısına verdiği zarar nedeniyle uzun vadede verimliliği düşürdüğünü kaydeden Akıncı, "Toprağın üst katmanında bulunan organik madde ve faydalı mikroorganizmalar anız yangınlarıyla yok oluyor. Bu durum hem üretim maliyetlerini artırıyor hem de doğanın dengesine ciddi şekilde zararlar veriyor" dedi.

Toprakta yaşayan faydalı canlıların sağlıklı bir tarım için vazgeçilmez olduğunu aktaran Akıncı, "Anız yangınları sadece tarımsal üretimi değil, toprak altı ve üstü yaşamı da olumsuz etkiliyor. Bu canlılar toprağı canlandıran ve üretimi destekleyen en önemli unsurlardır. Onların zarar görmesi, toprağın gücünü kaybetmesi anlamına gelmekte. Ayrıca kontrolsüz şekilde başlayan anız yangınları, rüzgarın etkisiyle hızla yayılıp çevredeki ormanlık alanlara, yerleşim yerlerine ve henüz hasat edilmemiş tarlalara da sıçrayarak büyük çevre felaketlerine yol açabilmekte. Bu durum sadece çiftçilerimizi değil, tüm doğayı tehdit eden ciddi bir risktir" ifadelerini kullandı.

Anız yakmanın yasal olarak yasak olduğunu hatırlatan Akıncı, "Çevre Kanunu kapsamında bu uygulamaya cezai yaptırımlar uygulanmakta. Ancak bu konuyu sadece yasal bir çerçevede değil, toplumsal ve çevresel bir bilinç çerçevesinde değerlendirmemiz gerekiyor. Toprağı yaşatmak hepimizin sorumluluğu" ifadelerine yer verdi.

Modern tarım tekniklerinin anızların toprağa zarar vermeden değerlendirilmesine imkan sunduğunu dile getiren Akıncı, "Anızları toprağa karıştırarak doğal gübre haline getirmek mümkün. Ayrıca anıza doğrudan ekim gibi yöntemlerle hem maliyetleri azaltabilir hem de çevre dostu bir üretim yapabiliriz. Bu uygulamalar aynı zamanda toprağın uzun ömürlü olmasını da sağlamakta" diye konuştu.

GTB Başkanı Akıncı, geçtiğimiz günlerde Gaziantep'in Araban Ovası'nda buğday tarlasında çıkan yangına da değinerek, olaydan etkilenen tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Anız Yakma Uyarısı - Son Dakika

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