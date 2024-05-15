Ankara\'da Hobi Bahçeleri İçin Düzenleme Talebi

Ekonomi

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, vatandaşların tarım arazisi niteliğinde olan arazileri hobi bahçesi olarak almaması gerektiğini söyleyerek, "İmarsız ve tarım arazisi olan yerlerde her zaman bir sorun yaşanır. Vatandaş burada tarım arazisine yapılan hobi bahçelerine çok talepte bulunmasın" dedi.

ATEM Başkanı Hakan Akçam, hobi bahçeleri ile oluşan çarpık yapılaşma, hobi bahçelerine getirilen cezalar ve yaşanılan mağduriyetlere ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Akçam, hobi bahçeleri için yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini söyleyerek, bu konuda vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi. Ankara'nın 25 ilçesinde çok yoğun bir şekilde hobi bahçeleri projesi yapan kişilerin ve firmaların bulunduğunu ifade eden Akçam, "Yapılaşmamız her gün daha da çarpıklaşmaya doğru gidiyor. Hobi bahçelerinin planlı, projeli, vatandaşların hiçbir sorun yaşamayacağı şekilde yapılması, tabii ki vatandaşın bu hayattan geri kalmaması için güzel olur. Fakat Ankara genelinde ve özellikle 10 ilçesinde yaklaşık 5-6 yıldır çok yoğun bir şekilde çarpık yapılaşma bakımından sorunlar yaşanıyor ve ortaya bir görüntü kirliliği çıkıyor" açıklamasında bulundu.

Vatandaşın hobi bahçesi diye aldığı bahçelerde altyapı, su, elektrik gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ortam olmadığını söyleyen Akçam, "Ortada bir mağduriyet söz konusu. Yine bu şekilde suyu, elektriği vesairesi olan yerlerde de ciddi anlamda çarpık bir yapılaşma ve görüntü bozukluğu var. Bununla ilgili olarak da biz Emlakçılar Odası olarak ilgili kurumlara, yerel yönetimlere, belediyelere, yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na farklı başvurularda bulunduk. Hem sözlü hem de yazılı olarak talepler oluşturduk" dedi.

"Cezalarda vatandaşın bir mağduriyeti söz konusu"

Bu süreçte hobi bahçelerinin imalatlarının devam ettiğini ve bununla ilgili ciddi cezalar geldiğini söyleyen Akçam, "Bu işi yapan kişilere ceza gelse de sonrasında hobi bahçesini alan vatandaşlara da il müdürlüklerinden, yerel yönetimlerden cezalar geliyor. Bu cezalar da vatandaşların canını yakıyor. Cezanın geleceğini bilerek alınan bir hobi bahçesi alan da olur tabii ama cezadan haberi olmadan alan kişiler de mevcut. Dolayısıyla burada vatandaşın bir mağduriyeti söz konusu" ifadelerini kullandı.

"Projelere yönelik yasal çerçevede düzenleme yapılması gerekli"

Hobi bahçesi imalatlarına tek tip projeyle sınır getirilmesi gerektiğini söyleyen Akçam, "Projelere yönelik de yasal çerçevede düzenleme yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yine bundan sonraki süreçlerde de tek tip proje kapsamında bir alt yapı yapılarak, hobi bahçesinin hiçbir eksiği kalmadan insanların orada zamanını geçireceği bir proje yapılması gerektiğini söylüyoruz. İnşallah bu noktada da yetkililer bizlerin sesini duyar ve bu çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için adımlar atar diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Cezalar 100 bin lirayla 500 bin lira arasında değişiyor"

Verimli tarım arazileri üzerine kurulan hobi bahçeleriyle ilgili para cezası uygulandığını hatırlatarak, vatandaşların hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden hem de ilgili yerel yönetimlerden ceza aldığını söyleyen Akçam, "Bu cezalar da hobi bahçesinin arsa niteliğinde olmayıp, tarım arazisi niteliğinde olmasından kaynaklı olarak geliyor. Bu cezalar 100 bin lira ile 500 bin lira arasında değişiyor. Vatandaşların bu cezalara yönelik itirazları da oluyor tabii ama tarım arazisinde herhangi bir yapıya izni verilmediği için vatandaşlara ciddi cezalar veriliyor. Onun için hobi bahçesi almak isteyen vatandaşlara öncelikle bu tür cezalarla karşılaşabileceklerini hatırlatmak istiyoruz" dedi.

"İmarlı olan arazilerde biraz önce bahsettiğimiz cezalar yaşanmaz"

Vatandaşların hobi bahçesi diye alınan arazinin imara açık olup olmadığına bakmaları gerektiğini vurgulayan Akçam, "İmarlı olan arazilerde biraz önce bahsettiğimiz cezalar yaşanmaz. Fakat imarsız ve tarım arazisi olan yerlerde de her zaman bir sorun yaşanır. Vatandaş burada tarım arazisine yapılan hobi bahçelerine çok talepte bulunmasın. İmarlı olan yerleri de diledikleri gibi satın alabilirler. Fakat tarım arazilerini hobi bahçesi olarak satan, reklamını yapan, projeyi farklı şekilde anlatan art niyetli insanlar da var" şeklinde konuştu. - ANKARA