İstanbul'un ardından Ankara'da da servis ücretlerine zam yapıldı.
Yeni tarifeye göre okul servis ücreti 0-3 km. arası yıllık 5 bin 96 TL olarak belirlendi. Ayrıca Başkent'teki okul servislerinde 15 kilometreyi aşan her km. için 150 TL eklenmesi kararlaştırıldı.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapılmıştı. Yeni öğrenci servis tarifesine göre en yakın mesafe olan 0-3 km arası aylık 540 TL, yıllık 4 bin 860 TL olurken, en uzak mesafe 0-40 km arası ise aylık bin 370 TL, yıllık 12 bin 330 TL olarak onaylanmıştı.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'dan sonra Ankara'da da okul servis ücretlerine zam! En kısa mesafe ücreti yıllık 5 bin lirayı aştı - Son Dakika