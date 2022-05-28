Ankara 'Yerel ve Bölgesel Ekonomik Kalkınma Forumu'na ev sahipliği yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2. Yerel ve Bölgesel Ekonomik Kalkınma Forumu'na ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Bölgeler Akademisi (EAR-AER) öncülüğünde 2'ncisi düzenlenen 'Yerel ve Bölgesel Ekonomik Kalkınma Forumu'na ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen forumun açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Genel Sekreter Yardımcıları Baki Kerimoğlu ve Faruk Çınkı ile Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, EAR-AER Başkanı Nelu Neocsu, EAR-AER Türkiye Temsilcisi Seyfettin Boğazlı ve dünyanın dört bir yanından gelen yerel yönetimlerin temsilcileri katıldı.

"Kırsal kalkınmada daha önce yapılmayan destekleri yapmaya başladık"

Forumun açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldikleri 2019 yılından beri Ankara ve Ankaralının kalkınmasına öncelik verdiklerini belirterek, "Son dönemde meydana gelen hadiseler ve ekonomik krizler kırsal kalkınmanın önemini daha da artırmıştır. Bilindiği gibi artık herkesin en büyük problemi dünyadaki gıdaya erişimdeki zorluklardır ve bugün bu tartışılmaya başlanmıştır. Bizim de şehrimizin yüzölçümünün sadece yüzde 3'ünde yerleşim olup, yüzde 97'si boş. Boş arazilerin ise en az yüzde 50'si tarıma uygun vaziyette. Seçimden önceki en büyük projemiz Ankara halkını zengin etmek demiştik. Ankara'mızdaki üreticileri teşvik etmek suretiyle onlardan satın alacak projeler geliştirdik ve kırsal kalkınmada daha önce yapılmayan destekleri yapmaya başladık" ifadelerini kullandı.

"250 bin ton rekolte bekliyoruz"

Yavaş, Ankaralı çiftçilerin girdi maliyetlerini sağladıkları tarımsal desteklerle azaltmayı ve üretimi artırmayı amaçladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Üretimi bırakmış çiftçilerimiz dahil çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan Ankara'daki 40 bin küsur çiftçinin en az 20 biniyle direkt temas halindeyiz. Onlara tohum desteği, gübre desteği, mazot desteği gibi destekler vermek suretiyle tekrar tarıma sarılmalarını sağlıyoruz. Geçen yıl sadece Ankara'dan yaptığımız desteklerle arpa ve buğdayda 250 bin ton rekolte bekliyoruz. Onun yanında mercimek, nohut ve diğer ürünlerle ilgili desteklerimiz de devam ediyoruz. Ben kişisel olarak bir yerel yöneticinin, ki bu toplantının ruhuna da uygun, kendi yönettiği alandaki kendi öz değerlerini ortaya çıkararak ve insanların daha önceki üretim biçimlerini tekrar destekleyerek zaten var olan ve en iyi bildiği mesleği yapması suretiyle yerel kalkınmayı gerçekleştirebileceğine inanıyorum. Bunu Beypazarı'nda gerçekleştirdik. Ayrıca Kahramankazan, Çubuk bölgesi, Beypazarı, Nallıhan bölgesinde de yaş meyve ve sebze üzerine çok büyük bir ekonominin var olduğunu ve buralarda sözleşmeli üreticiliği desteklemek suretiyle çok büyük bir kalkınmanın sağlanabileceğini düşünüyorum."

Gıda krizine karşı işbirliği çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tüm dünyadan 53 kardeş kent ile ortak çalışmalara imza attığına dikkat çeken Yavaş, "Pandeminin başında kurduğumuz Covid-19'a karşı başkentler girişimi ile kentlerimiz arasında ortaya çıkan bu yeni duruma karşı aldığımız tedbirleri gün be gün paylaştık. Birbirilerimizin tecrübelerinden istifade ettik. Şimdi Covid'in azalmasıyla bu sayfanın aktifliği konusunda bir tereddüt hasıl olmuştu ama bugün bu konuşmayı izleyince bu iş birliğinin tekrar canlandırılarak bu sefer bütün dünyada yaşanması muhtemel olan gıdaya erişim krizine karşı da ortak bir iş birliği yapılabileceğini düşünüyorum. Avrupa'daki yerel yönetimlerle ilişkilerimizi daha da sıkı bir şekilde geliştiriyoruz ve önümüzdeki süreçte birçok yerel yönetim ile ortak projeler yapabileceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Başkan Yavaş'ın bizleri burada bir araya getirmesini çok takdir ediyorum"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın toplantıya ev sahipliği yapmasından ve ağırlamasından dolayı teşekkür eden EAR-AER Başkanı Nelu Neocsu, "Ankara zengin ve güzel bir şehir, İstanbul zengin ve güzel bir şehir ancak bir ülkenin gelişebilmesi için daha küçük şehirlerin belediyelerinin de geliştirilmesi gerekiyor. Bu yüzden Sayın Başkan'ın tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının yararını gözeterek bizleri burada bir araya getirmesini çok takdir ediyorum" dedi. - ANKARA