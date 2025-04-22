Ankutsan'dan Mutlu Çocuklar Projesi

Ankutsan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Renkli Kutular, Mutlu Çocuklar" başlıklı kurumsal sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, projede, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Suvatlı Köyü İlköğretim Okulu'ndaki çocuklar, eğlenceli aktiviteler ve geri dönüşüm temalı etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadı.

Projenin temel amacı, imkanları kısıtlı köy okullarındaki çocuklara yepyeni bir deneyim yaşatmak ve onları pizzayla tanıştırmaktı. Bu özel gün için Ankutsan, yerel işbirliğiyle sıcak pizzaları çocuklara ulaştırdı.

Etkinlikte çocuklara, Ankutsan'ın özel olarak tasarladığı boyanabilir pizza kutuları ve boyama setleri dağıtıldı. Çocuklar eğlenceli etkinliklerle hem yaratıcı yönlerini ortaya çıkardı hem de geri dönüşümle ilgili temel bilgiler edindiler. Geri dönüşüm farkındalık eğitimiyle sürdürülebilirliğe dair temel bilgiler oyunlar ve görsellerle aktarıldı. Etkinlikte ayrıca palyaço ve dans gösterileriyle eğlence dolu dakikalar yaşandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankutsan Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kesgi, bu tür projelerle sadece ambalaj değil, aynı zamanda topluma umut ve mutluluk taşıdıklarını belirtti.

Yalnızca ambalaj üretmediklerini, aynı zamanda çocukların hayal gücüne ve toplumsal bilince dokunan projeler yaptıklarını kaydeden Kesgi, "Bu özel günde, Suvatlı Köyü'ndeki çocuklarla birlikte hem bayram coşkusunu hem de geri dönüşüm bilincini paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Kutularımızla sadece ürün değil, sevgi ve umut taşıyan köprüler kurmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.