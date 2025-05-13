Anneler Günü'nde Alışveriş Trendleri

E-ticaret platformu Hepsiburada'nın verilerine göre, Anneler Günü'nde kullanıcılar, annelerin hem günlük yaşamını kolaylaştıracak hem de kişisel bakımına katkı sağlayacak ürünleri tercih etti.

Hepsiburada, Anneler Günü dönemine ait alışveriş verilerini açıkladı. Bu yıl Anneler Günü'nde kullanıcılar, annelerin hem günlük yaşamını kolaylaştıracak hem de kişisel bakımına katkı sağlayacak ürünleri tercih etti. Teknolojik ürünlerde espresso makineleri ve IPL cihazları öne çıktı; her iki ürün grubunda da geçtiğimiz aya göre satışlar 4,5 kat arttı. Robot süpürgeler, akıllı saatler ve tabletler de en çok ilgi gören hediyeler arasında yer aldı. Ev aletleri kategorisinde robot süpürge ve toz torbasız süpürge satışları 3 kat artış gösterdi. Kişisel bakım ürünlerinde ise güneş koruyucular 3 kat, renkli kozmetik ürünleri ise 2 kat daha fazla talep gördü.

Giyime ilgi arttı

Anneler Günü alışverişlerinde yalnızca teknoloji değil, şıklık ve konfor da ön plandaydı. Kadın giyim kategorisinde yüzde 60, spor ayakkabılarda ise yüzde 50 oranında talep artışı gözlemlendi.

Anneler gününün klasiği kişisel bakım

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, Anneler Günü'nün klasikleşmiş hediye kategorilerinden biri olarak öne çıktı. Yüz bakım ürünlerinin satışında yüzde 50'lik bir yükseliş yaşanırken, güneş koruyucular üç kat, makyaj ürünleri ise iki kat daha fazla tercih edildi. Nemlendiriciler, makyaj bazları ve renkli kozmetik ürünleri en çok tercih edilenler arasında yer aldı.

Anneler Günü hediyeleri pazar günü kapıdaydı

Anneler Günü döneminde kullanıcıların alışveriş deneyimini kolaylaştıran en önemli avantajlardan biri, HepsiJET'in sunduğu Pazar günü teslimat hizmeti oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Bursa, Kocaeli ve Eskişehir gibi büyük şehirlerde binlerce hediye tam zamanında sahiplerine ulaştı. - İSTANBUL