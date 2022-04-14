Antalya'da bir firma, scooterın bozulan parçalarını ararken yerli scooter üretip ihracata başladı - Son Dakika
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Antalya'da bir firma, scooterın bozulan parçalarını ararken yerli scooter üretip ihracata başladı

14.04.2022 11:10
Antalya'da bir firma, scooterın bozulan parçalarını ararken yerli scooter üretip ihracata başladı

Antalya'da elektrikli araçlar, şarj ve park istasyonları üzerine çalışan firma, ürettiği yerli elektrikli scooterları yurt dışına satmaya başladı.

Antalya'da elektrikli araçlar, şarj ve park istasyonları üzerine çalışan firma, ürettiği yerli elektrikli scooterları yurt dışına satmaya başladı.

Döşemealtı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyette bulunan firma, kiraladıkları scooterların bozulan parçalarını bulmakta zorlanınca kendi tasarımlarında scooter üretmek için kolları sıvadı. Yaklaşık 8 aylık çalışmanın ardından mevcut scooterlara göre daha geniş özelliklere sahip yerli scooter modelini üreten firma, yurt içinde satışlara başladı. Yurt dışına açılan ve 7 ülke ile iletişime geçen firma, ilk ihracatını gerçekleştirdi.

Bozulan parça yeri üretimi teşvik etti

Firmanın üst düzey yöneticisi Kutlu Çağan Şentürk, AA muhabirine, ABD'de eğitim görürken Silikon Vadisi'nde elektrikli araçlar ile ilgili çalışmalara katıldığını söyledi.

Türkiye'ye geldiğinde hem çevreci hem de gelecek vadeden scooter üzerine yoğunlaştığını dile getiren Şentürk, kiraladıkları scooterların parçaları bozulduğunda bulmakta ya da sipariş vermekte zorlandıklarını belirtti. Bunun üzerine firmanın AR-GE biriminde yerli scooter üretmeye karar verdiklerini anlatan Şentürk, şunları söyledi:

"Şu anki ürünlerden farklı bir araç olsun istedik. Sürücü, motor, elektronik aksam tasarımlarını yaptık. Biraz geniş ve kullanıcı için daha güvenli. Gece aydınlatması yaptık, dış tasarımını biraz değiştirdik. Daha güçlü motoru var, daha büyük ve daha güvenli. Su geçirgenliği daha yüksek. Çift süspansiyon var. Kasa tasarımına kadar hepsi yerli üretim."

Yurt içinden ve dışından sipariş almaya başladı

Şentürk, 8 aylık çalışmanın ardından yerli elektrikli scooterları üretmeye başladıklarını kaydetti. İlk üretim için yurt içinde sipariş aldıklarını aktaran Şentürk, "Yurt içi için 500 bin civarında satışımız var. Yurt dışı için 7 ülke var iletişim halinde olduğumuz, bir ülke ile anlaşma yaptık." dedi.

Çevreci bir ulaşım hedefi ile hareket ettiklerini dile getiren Şentürk, scooterdan sonra ise elektrikli motor ve küçük araba üretmek istediklerini kaydetti.

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Organize Sanayi Bölgesi, Togo Cumhuriyeti, Tragger, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da bir firma, scooterın bozulan parçalarını ararken yerli scooter üretip ihracata başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da bir firma, scooterın bozulan parçalarını ararken yerli scooter üretip ihracata başladı - Son Dakika
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