Antalya'da düzenlenen Hasyurt Tarım Fuarı'nı 18 bin 700 kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Antalya'da düzenlenen Hasyurt Tarım Fuarı'nı 18 bin 700 kişi ziyaret etti

15.05.2022 18:53
Antalya'da düzenlenen Hasyurt Tarım Fuarı'nı 18 bin 700 kişi ziyaret etti

Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen Hasyurt Tarım Fuarı, 4 günde 18 bin 700 kişiyi ağırladı.

Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen Hasyurt Tarım Fuarı, 4 günde 18 bin 700 kişiyi ağırladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret Borsası, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Finike ve Kumluca yerel yönetimlerinin iş birliğiyle "Eski yerinde yeni yüzüyle" temasıyla gerçekleştirilen fuarda, tohum, fide, gübre ve seracılık alanında faaliyet gösteren 70'in üzerinde firma stant açtı.

7 yıl aradan sonra bu sene 25'incisi düzenlenen Hasyurt Tarım Fuarı'nda, zirai ilaçtan sulama sistemlerine, sera konstrüksiyonlarından fideye kadar pek çok sektörden katılımcı ürünlerini sergiledi.

Ziyaretçiler, tarımla ilgili yeni hizmet ve ürünleri gördü, katılımcı ve firmalarla gerçekleştirdikleri görüşmelerde soru sorup önerilerde bulundu. Yeni iş ve ticari birlikteliklerin kurulduğu fuarda, tarım teknolojileriyle ilgili yenilikler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuar kapsamında, "Batı Antalya'da Örtüaltı Yetiştiriciliği ve Turunçgil Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar" başlıklı uluslararası panel düzenlendi.

Ziraat Bankası Antalya Bölge Müdürü Şefik Diler, "Tarımda Finansman ve Ziraat Bankası Kredi Uygulamaları" konulu konferans verdi.

"Tarımın Üretimi, İhracatı, Sorunları ve Çözüm Önerileri", "Tarımın Dünü Bugünü Yarını" konulu oturumlar yapıldı.

Fuarda, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antalya Tarım Konseyi tarafından, Antalya Ticaret Borsasının desteğiyle "Çiftçi Aileler Yarışıyor" bilgi yarışması düzenlendi.

Yarışmada birinci olan Ahmet ve Düriye Şimşek'i Finike Belediyesi 5 bin lira, Finike Ziraat Odası 1 gram altınla ödüllendirdi. İkinci olan Kumluca'dan Erdal ve İmran Süm çiftine 3 bin lira 1 gram altın, üçüncü olan Elmalı'dan Ramazan ve Ümmüssün Gerekten'e de 2 bin lira ve 1 gram altın verildi. Yarışmacıların tümüne özel bir firma tarafından sıvı gübre hediye edildi.

4 gün süren fuarı 18 bin 700 kişi ziyaret etti.

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KUMLUCA'DA YÖRÜK GÖÇÜ KORTEJİ KUMLUCA'DA YÖRÜK GÖÇÜ KORTEJİ Hasyurt Tarım Fuarı'nı 4 günde 18 bin 700 kişi ziyaret etti Hasyurt Tarım Fuarı'nı 4 günde 18 bin 700 kişi ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Kumluca, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da düzenlenen Hasyurt Tarım Fuarı'nı 18 bin 700 kişi ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da düzenlenen Hasyurt Tarım Fuarı'nı 18 bin 700 kişi ziyaret etti - Son Dakika
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