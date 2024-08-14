Antalya'daki dinlenme tesislerine 4 milyon 654 bin 200 lira para cezası kesildi - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'daki dinlenme tesislerine 4 milyon 654 bin 200 lira para cezası kesildi

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, Antalya'da dövizle satış yaptığı tespit edilen dinlenme tesislerine yapılan denetimler sonucunda toplamda 4 milyon 654 bin 200 lira para cezası kesildiğini açıkladı.

14.08.2024 23:06
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Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, Antalya'da dövizle satış yaptığı tespit edilen dinlenme tesislerine yapılan denetimler sonucunda toplamda 4 milyon 654 bin 200 lira para cezası kesildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler tarafından Antalya'daki dinlenme tesislerine yönelik çalışmalar yapıldığını bildirdi. Çalışmalar neticesinde; hediyelik eşya, yiyecek, içecek, tekstil ve deniz malzemeleri gibi birçok üründe fiyat etiketinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, etiket bulunan ürünlerde ise avro ve dolar cinsinden etikete sahip olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, tesislere Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü denetim ekiplerince 4 milyon 654 bin 200 lira idari para cezası kesildiği kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'daki dinlenme tesislerine 4 milyon 654 bin 200 lira para cezası kesildi - Son Dakika

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