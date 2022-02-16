Üye Girişi
Antalya OSB'den Kosova'ya ihracat köprüsü - Son Dakika

Antalya OSB'den Kosova'ya ihracat köprüsü

16.02.2022 11:52
Antalya OSB'den Kosova'ya ihracat köprüsü

Antalya OSB Yönetim Kurulu, Kosova Ticaret Odası işbirliği ile gerçekleştirdiği alım heyeti programı kapsamında, Kosova'nın önde gelen 21 iş insanı ile Bölge sanayicilerinin ihracat odaklı 154 yüz yüze görüşme yapmasını sağladı.

Antalya OSB Yönetim Kurulu, Kosova Ticaret Odası işbirliği ile gerçekleştirdiği alım heyeti programı kapsamında, Kosova'nın önde gelen 21 iş insanı ile Bölge sanayicilerinin ihracat odaklı 154 yüz yüze görüşme yapmasını sağladı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, 2022 yılının ilk alım heyeti programı kapsamında Kosovalı iş insanları ile sektör temsilcilerini konuk etti. Kosova Ticaret Odası Genel Sekreteri Parim Bajrami başkanlığındaki 21 kişilik heyete 2 gün boyunca ev sahipliği yapan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kosovalı iş insanları ile Bölge sanayicilerinin yüz yüze görüşmeler yapmasını sağladı. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen toplantılarda Bölge sanayicileri ile Kosovalı iş insanları arasında ihracat odaklı 154 görüşme gerçekleşti. Heyet toplantıların ardından firma ziyaretleri yaparak ilgilendikleri ürünlerin üretim süreçlerini yakından inceledi.

"154 yüz yüze görüşme"

Son dönemde Kosova pazarına yönelik çalışmaları artırdıklarını, sektör ve iş dünyası temsilcilerine kadar birçok alanda temasları yoğunlaştırdıklarını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Türkiye Kosova ile yaptığı ticarette net ihracatçı konumundadır. İhracat potansiyelimizin daha da artması için düzenlediğimiz alım heyeti programına Bölgemizden 52 firma katıldı. Dış Ticaret Müdürlüğümüz, Bölge firmalarımızı Kosova'daki doğru firmalar ile eşleştirerek, temsilcilerini heyete dahil etti. Yürütülen titiz çalışmalar sonucu yapılan eşleştirmelerle sanayicilerimiz, tamamı ihracat odaklı olmak üzere toplam 154 yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Heyet, görüşmeler sonucunda 6 firmamız ile el sıkıştı, 16 firmamız ile anlaşma yapacak noktaya geldi" dedi.

"Haftaya yeni bir heyet daha gelecek"

Birbiri ardına gerçekleştirdikleri alım heyeti programlarının Bölge ihracatının artmasında önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Bahar, "Kasım ayında gerçekleşen İran-Kish Alım Heyeti Programında, pandemi koşullarına rağmen üst düzey bir başarı yakalanmıştı. Kosova programında da aynı başarıyı elde etmekten dolayı mutluyuz. Sanayicimize yeni ihracat pazarları oluşturmak adına sürdürdüğümüz çalışmalar artarak devam edecektir. Önümüzdeki günlerde Sırbistan ve Bosna Hersek'in önde gelen iş insanlarından oluşan bir alım heyetini daha Bölgemizde konuk edip, sanayicilerimiz ile görüştüreceğiz. Bu programında yeni ihracat anlaşmalarına gebe olduğunu, sanayicilerimize yeni pazarlar oluşturacağını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Antalya OSB'den Kosova'ya ihracat köprüsü
Antalya OSB'den Kosova'ya ihracat köprüsü
Antalya OSB'den Kosova'ya ihracat köprüsü

YORUMLAR
500

İhracat, Antalya, Kosova, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya OSB'den Kosova'ya ihracat köprüsü - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:52 Altın Tasarruf Sistemi nasıl çalışacak? 9 soruda 4 senaryo
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız
11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
11:39 Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
11:32 İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert: Kadınların takılarına, bileziklerine göz diktiniz!
11:26 Sevgililer gününde jest yapmak istedi! Uçuşa geçen benzin fiyatlarını unuttu
11:24 16 Şubat altının gram fiyatı 813 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Hayatını kaybeden FETÖ tutuklusu Nusret Muğla'nın oğlu: Bülenç Arıç, damadıyla ilgili problemlerini anlattı
11:19 Falyalı cinayetinde yeni isim, İranlı bahisçi Ayavefe! Yaşam Ayavefe'den, tetikçilere 8 milyon dolar!
11:15 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge toplantısı öncesi mesaj: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 12:00:39. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya OSB'den Kosova'ya ihracat köprüsü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement