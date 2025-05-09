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Ekonomi

Antalya OSB'den Yeni Projeler

Antalya OSB\'den Yeni Projeler

Hasanali Gönen, Antalya OSB'deki kreş ve altyapı projelerinde incelemelerde bulundu.

09.05.2025 12:00
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Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen, yapımı devam eden kreş ve gündüz bakımevi binası ile 5. tevsi alanı yol ve altyapı inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen, Başkan Vekili Yiğit Budak ve Bölge Müdürü İlhan Metin ile birlikte bölgede inşası süren önemli altyapı ve sosyal donatı projelerini yerinde incelede. Gönen'in denetlediği projeler arasında yer alan Antalya OSB 5. tevsi alanı yol ve altyapı inşaatı, bölgenin sanayi kapasitesini artırmaya yönelik stratejik bir yatırım olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 43 hektarlık bir alanda hayata geçirilen projeyle 30'a yakın sanayi parseline ulaşım ve altyapı hizmeti sunulacak.

9 ayda tamamlanacak

Proje kapsamında toplamda 6,5 kilometrelik içme suyu hattı, 4 kilometrelik kanalizasyon hattı, 3 kilometrelik yağmur suyu hattı, 3,5 kilometrelik elektrik hattı ve 3 kilometrelik telekomünikasyon hattı inşa edilecek. Ayrıca 5 adet elektrik dağıtım merkezi, 1 adet atıksu terfi merkezi, 3 kilometrelik yol yapımı ve 2,5 kilometrelik çevre duvarı inşası da proje dahilinde yer alıyor. Yapım çalışmalarına nisan ayında başlanan yatırımın 9 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Modern ve güvenli bir kreş

Yerinde incelenen bir diğer proje ise kreş ve gündüz bakımevi binası oldu. Modern eğitim ve bakım standartlarına uygun şekilde inşa edilen kreş binasında her biri 37 metrekare büyüklüğünde toplam 9 sınıf, 38 metrekare alana sahip çok amaçlı bir salon ve 77 metrekare büyüklüğünde bir yemekhane yer alıyor. Ayrıca yaklaşık 800 metrekarelik açık alanda çocukların eğlenip öğrenebileceği çeşitli oyun alanları ve atölyeler bulunuyor.

"Güçlü bir gelecek inşa ediyoruz"

Yürütülen projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen, "Antalya OSB olarak yalnızca sanayi üretimine değil, bölgenin sosyal, çevresel ve altyapısal ihtiyaçlarına da bütüncül bir yaklaşımla yatırım yapıyoruz. 5. tevsi alanı ile yeni sanayicilerimize hazır parseller sunarken, kreş ve gündüz bakımevimiz de çalışanlarımızın aile yaşamını destekleyecek önemli bir sosyal yatırım olarak öne çıkıyor. Altyapıdan eğitime, çevreden sosyal hayata kadar güçlü bir gelecek inşa etmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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