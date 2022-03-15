Antep Kübban ekmeği coğrafi işaret olarak tescil edildi - Son Dakika
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Antep Kübban ekmeği coğrafi işaret olarak tescil edildi

15.03.2022 14:14
Antep Kübban ekmeği coğrafi işaret olarak tescil edildi

Gaziantep'e has asırlık ekmek çeşitlerinden Antep Kübban ekmeği, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendi.

Gaziantep'e has asırlık ekmek çeşitlerinden Antep Kübban ekmeği, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı açıklamada, Kübban ekmeğinin, Antep tırnaklı pidesinin ardından ekmek grubunda tescillenen ikinci ürünleri olduğunu belirtti.

Bu ekmeğin, Gaziantep'te taş fırınlarda asırlardır geleneksel yöntemlerle üretildiğini ve genellikle kebap çeşitlerinin yanında tüketildiğini ifade eden Akıncı, Gaziantep Ticaret Borsası olarak 18'nci yöresel ürünü tescil ettirdiklerini bildirdi.

Akıncı, şunları kaydetti:

"UNESCO gastronomi kenti şehrimizin geleneksel lezzetlerini korumak, yaşatmak, geleceğe taşımak ve bu ürünlere katma değer sağlamak amacıyla 2017 yılından bu yana coğrafi işaret tescil çalışmaları yürütmekteyiz. Yaptığımız tüm bu çalışmaları şehrimiz adına kendimize bir görev addediyoruz. Son olarak tescilli ürünler kervanımıza kazandırdığımız Antep Kübban ekmeği ile birlikte bu alandaki tescili ürün sayımızı 18'e çıkardık. Gaziantep'in ise toplamdaki tescilli ürün sayısı son eklenen ürünlerle birlikte 82'ye ulaştı. Ayrıca GTB'nin bulunduğu şehir adına Türkiye'de en fazla coğrafi işaret tescili alan borsasıyız."

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Gaziantep, Türkiye, Patent, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antep Kübban ekmeği coğrafi işaret olarak tescil edildi - Son Dakika


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