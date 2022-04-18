Anzer Balı'nda üretime kar rötarı - Son Dakika

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 140 metre yükseklikteki Anzer Yaylası'nda kışın bu yıl sert geçmesi ve yaylaya geçtiğimiz yıllara oranla fazla kar yağması nedeniyle bal üretiminin bu yıl gecikmeli başlayacağı belirtildi.

Rize'nin eşsiz doğaya sahip Anzer Yaylası'nda üretilen Anzer balı üretimi bölgede ağır geçen kış şartları nedeniyle gecikmeli başlayacak. Coğrafi işaretine de kavuşan Anzer Balı hem yurt içinden hem de yurt dışından oldukça talep görüyor. Kilogramı bin 200 TL'den satışa sunulan Anzer Balı'nın yetiştiği Anzer Yaylası'nda bu yıl kış oldukça sert geçti. 2140 rakımda bulunan yayla ile şehir merkezi arasındaki yolun ulaşıma açılmasıyla yeniden seyahat başladı. Arı yetiştiricilerinin yaylaya çıkmaya başlaması ile 2022 sezonunun bal hazırlıkları başlayacak.

Yaylada yoğun bir kar olduğunu bu nedenle Anzer'e has endemik bitkilerin yetişmesinin gecikeceğini dile getiren Anzer Ballıköy Muhtarı Remzi Güzel "Bu yıl geçirdiğimiz ağır kış şartlarından dolayı köyümüzün de yoğun kar yağışı aldığını görüyoruz. Kar yavaş yavaş erimekte, Anzer yaylamızın çok zengin, endemik ve çeşitli çiçekler yeşermeye, boy vermeye başlamaktadır. Nisan ayı itibarıyla hayvancılarımız ve arıcılarımızın köye çıkışıyla başlayan yayla sezonu bu yıl ağır kış şartlarından dolayı geç başlayacaktır. Dünyanın en kaliteli balı Anzer balı bu coğrafyada üretilmektedir. Bu yıl iyi bir bal verimi bekliyoruz" dedi.

"Çok önemli bir değer olan Anzer balımızın korunması Anzer florasının korunması ile mümkündür"

Küçükbaş hayvancılığın yaylada gerçekleşen bal üretimine olumsuz etkisi olduğunu belirten Güzel "Ancak, kar erimesiyle birlikte iyice yumuşayan topraklarda yeşermeye başlayan bitki örtüsü küçükbaş hayvan sürüleri tarafından ezilmekte, flora zenginliği henüz gelişme imkanı bulmadan yok edilmektedir. Bizim muhtarlık olarak küçükbaş hayvan sürülerinin bu dönemde floramıza zarar vermemesi yönünde teklif ettiğimiz mera otlatma planı, Rize Valiliğimiz tarafından da mera komisyonu kararlarına göre uygulanırsa Anzer balı verimimiz artacak, köyümüz halkının refah seviyesi yükselecektir. Mera otlatma planına uygun olarak küçükbaş hayvan sürülerinin yeni yeni yeşeren floramızı ezmeden koruma planının tam olarak uygulanmasını talep ediyoruz. Dünyada Anzer balı sadece Anzer yaylamızda yetiştirilmektedir. Oysa küçükbaş hayvancılık ülkemizin her yerinde yapılabilmektedir. Çok önemli bir değer olan Anzer balımızın korunması Anzer florasının korunması ile mümkündür. Bizim muhtarlık olarak hayvancılığa karşı olmamız söz konusu değildir. Karşı olduğumuz zamansız ve plansız otlatmadır. Rize valiliğimizin ve kaymakamlığımızın il mera komisyonunda alınan kararın uygulanmasını istiyoruz, bu konunun ısrarlı takipçisi olacağız. Küçükbaş hayvan sürülerinin zamansız, plansız, bir şekilde otlatma yapmamaları konusunda bütün ilgili kurumları kooperatiflerimizi, bal üreticilerimizi ve köy halkımızı göreve çağırıyoruz. Anzer balının geleceği için herkesi elini taşın altına koymaya çağırıyoruz" diye konuştu. - RİZE