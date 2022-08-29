Anzerli bal üreticilerine sahte Anzer balı uyarısı - Son Dakika
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Anzerli bal üreticilerine sahte Anzer balı uyarısı

29.08.2022 10:09

Anzerli bal üreticilerine sahte Anzer balı uyarısıRİZE Rize İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Anzerli bal üreticilerine sahte bal ile ilgili Anzer Yaylasında bilgilendirme toplantısı yaptı.

Anzerli bal üreticilerine sahte Anzer balı uyarısı

RİZE Rize İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Anzerli bal üreticilerine sahte bal ile ilgili Anzer Yaylasında bilgilendirme toplantısı yaptı.

Rize'nin İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda Rize İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bu yıl kilosu 2 bin TL olarak açıklanan imparator balı olarak adlandırılan dünyaca ünlü Anzer Balının üreticilerine sahte Anzer balları ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. 40'ı endemik olmak üzere 400'ü aşkın çiçek türünden 2 bin 300 rakımda Anzer Balı üretimini gerçekleştiren arıcılar son zamanlarda artan sahte Anzer balı konusunda üreticilere ve tüketicilere sahte Anzer balına rastladıklarında almamalarını ve direk olarak Rize İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne şikayet etmelerini istediler.

Sahte Anzer Balı satanlara ceza yazılacağını söyleyen Rize İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç, "Coğrafi işaretli Anzer Balı üretimi için üreticilerimiz 20 Mayıs tarihi ile 10 Haziran tarihine kadar burada konaklamalarını yapmaktadırlar. Belirsiz tarihlerde de İl Müdürlüğümüz ekiplerince yaylaya gelip sayım ve kontrol işlemi yapılmaktadır. 25 Temmuz tarihinden sonra bal sağımları yapıldıktan sonra alınan numuneler Hacettepe üniversitesine gönderilerek Coğrafi işaretli Anzer Balına uygun olduğu tespit edilmektedir. Daha sonra bakanlık tarafından onaylanmış gıda kontrol labavotuarlarında geçirilen ballar dolumu yapılarak Anzer Balı olarak piyasaya sürülmektedir. Son günlerde gelen şikayetler üzerine piyasa denetimlerimiz arttırılmıştır. Üreticilerimizden bu konuda bşz yardım istiyoruz. Varsa tespit ettikleri veya kulaklarına gelen herhangi sahte bal duyumları varsa bize iletmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımızıda üzerinde Hacettepe üniversitesince onaylanmış Rize Arıcılar birliğinde doldurulmuş ve üstünde Coğrafi işaretli ürün etiketi bulunan balları almarı gerektiğini söylüyoruz. Sahte balların tespit edilmesi halinde kanunlar çerçevesinde tespiti yapılan kişiler hakkında cezai işlem uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Anzer Balının korunması için denetimlerini arttıracağını ifade eden Anzerli bal üreticisi Muzaffer Deniz ise "2022 yılı sezonu itibariyle coğrafi işaretli ürün olarak Anzer Balını piyasaya sürmek için, hakiki Anzer Balını tüketicilere ulaştırmak için Rize Tarım İl Müdürlüğü Başkanlığında müdürümüz Anzer Yaylasına gelerek balın korunması ile ilgili üreticilerle yapılan toplantıda önemli kararlar alındı. İnşallah bundan sonraki süreçte Anzer Balının korunması için denetimlerimizi arttıracağız" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

İkizdere, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Anzerli bal üreticilerine sahte Anzer balı uyarısı - Son Dakika

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