AOSB, Ekonomiye Güçlü Katkılar Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

AOSB, Ekonomiye Güçlü Katkılar Sağlıyor

AOSB, Ekonomiye Güçlü Katkılar Sağlıyor

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, sanayi üretiminin bölgesel ve ulusal ekonomiye katkısını vurguladı.

04.04.2025 09:36
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, firmaların ürettiği katma değerin hem bölgesel hem de ulusal ekonominin büyümesine ciddi katkılar sağladığını söyledi.

AOSB, sanayi üretiminde sürdürülebilir büyüme sağlayarak Türkiye'nin en önemli sanayi üslerinden biri olmaya devam ediyor. Bölge, yalnızca bir üretim merkezi değil, aynı zamanda sanayicilere ve yatırımcılara sürdürülebilir büyüme fırsatları sunan ekosistem sunuyor. Çevre dostu projeler ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla geleceğin sanayisi bugünden şekillendirildiği bölgenin gelişimi sadece kent ve bölge değil ülke ekonomisine de güçlü katkı sunduğu kaydedildi.

1973 yılında bin 120 hektarlık bir alanda kurulan AOSB, ilave alanlarla 2 bin 270 hektara ulaşıp, bugün 428 firmanın faaliyet gösterdiği bir sanayi devi haline geldi. Bölge bugün geldiği noktada, lojistik avantajları, güçlü altyapısı ve sanayicilere sunduğu desteklerle dünyanın her yerinden gelecek yatırımcıların beklentilerini karşılıyor.

Bölge, Türkiye'nin sanayi üretimine sağladığı katkılarla öne çıkarken, 27 yabancı sermayeli firma ile küresel yatırımcıların da ilgisini çekiyor. 21 farklı sektörde üretim yapan sanayi bölgesi, özellikle gıda, kimya, plastik, tekstil, makine ve metal sanayilerinde güçlü bir üretim kapasitesine sahip. AOSB, yaklaşık 45 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayarak bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunuyor.

Sanayi bölgesi, yalnızca üretim altyapısıyla değil, aynı zamanda sanayicilere sağladığı avantajlarla da dikkat çekiyor. Modern enerji altyapısı, lojistik imkanları ve çevreci üretim politikalarıyla yatırımcıların gözdesi haline gelen AOSB, yenilikçi projeleriyle büyümesini sürdürüyor.

AOSB Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkan Vekili Bekir Sütcü, sanayi bölgesinin gelişimi hakkında yaptığı açıklamada, "Firmalarımızın ürettiği katma değer hem bölgesel hem de ulusal ekonominin büyümesine ciddi katkılar sağlıyor" dedi.

Başkan Sütcü, sanayicilerinin üretim süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabet gücünü artırmak için altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "AOSB olarak, sürdürülebilir sanayi anlayışını benimseyerek hem bölge ekonomisine hem de Türkiye sanayisine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ADANA

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Kaynak: İHA

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