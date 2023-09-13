Apple, iPhone 15 serisini tanıttı ve bazı iPhone ürünlerinde indirime gitti - Son Dakika

Apple, iPhone 15 serisini tanıttı ve bazı iPhone ürünlerinde indirime gitti

Apple, iPhone 15 serisini tanıttı ve bazı iPhone ürünlerinde indirime gitti
Son Güncelleme: 13.09.2023 10:56

Apple, dün akşam düzenlediği 'Wonderlus' lansmanıyla yeni cihazı iPhone 15 serisini tanıttı. Türkiye'de 22 Eylül'de ön siparişe açılacak olan cihazların Türkiye fiyatları da belli oldu. iPhone 15'lerin başlangıç fiyatı 49.999 TL olurken, iPhone 15 Pro'nun başlangıç fiyatı 64.999 TL, iPhone 15 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 76,999 TL oldu. Teknoloji devi Apple, yeni cihazlarını tanıtmasının ardından bazı iPhone ürünlerinde indirime gitti. Söz konusu indirim Apple Türkiye'nin internet sitesine de yansıdı. Sitedeki güncellemeye göre fiyatlarda 5 bin liraya kadar indirime gidildi. Ayrıca, Apple iPhone 12, iPhone 13 mini ve iPhone 14 Pro modellerinin Türkiye online mağazasından satışını kaldırdı.

Apple, dün akşam düzenlediği "Wonderlus" lansmanıyla yeni cihazı iPhone 15 serisini tanıttı. Türkiye'de 22 Eylül'de ön siparişe açılacak olan cihazların Türkiye fiyatları da belli oldu. iPhone 15'lerin başlangıç fiyatı 49.999 TL olurken, iPhone 15 Pro'nun başlangıç fiyatı 64.999 TL, iPhone 15 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 76,999 TL oldu. Teknoloji devi Apple, yeni cihazlarını tanıtmasının ardından bazı iPhone ürünlerinde indirime gitti.

YAKLAŞIK 5 BİN LİRALIK İNDİRİM

Söz konusu indirim Apple Türkiye'nin internet sitesine de yansıdı. Sitedeki güncellemeye göre fiyatlarda 5 bin liraya kadar indirime gidildi.

İşte Apple'ın indirim uyguladığı ürünler ve fiyatları:

iPhone 14 128 GB

Eski fiyatı: 48.304 TL/ Yeni fiyatı: 43.999 TL

iPhone 14 256 GB

Eski fiyatı: 52.372 TL/ Yeni fiyatı: 47.999 TL

iPhone 14 512 GB

Eski fiyatı: 60.507 TL/ Yeni fiyatı: 55.999 TL

iPhone 14 Plus 128 GB

Eski fiyatı: 53.389 TL/ Yeni fiyatı: 49.999 TL

iPhone 14 Plus 256 GB

Eski fiyatı: 57.457 TL/ Yeni fiyatı: 53.999 TL

iPhone 14 Plus 512 GB

Eski fiyatı: 65.592 TL/ Yeni fiyatı: 61.999 TL

iPhone 13 128 GB

Eski fiyatı: 40.677 TL/ Yeni fiyatı: 36.999 TL

iPhone 13 256 GB

Eski fiyatı: 44.745 TL/ Yeni fiyatı: 40.999 TL

iPhone 13 512 GB

Eski fiyatı: 52.880 TL/ Yeni fiyatı: 48.999 TL

iPhone 12, 13 MİNİ VE 14 PRO SATIŞTAN KALKTI

Öte yandan daha önce iPhone 12, iPhone 13 mini ve iPhone 14 Pro modellerinin Türkiye online mağazasından satışını gerçekleştiren Apple, iPhone 15 ailesinin tanıtıldığı etkinlik sonrasında bu modellerin satışını Türkiye online mağazasından kaldırdı.

Apple, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Apple, iPhone 15 serisini tanıttı ve bazı iPhone ürünlerinde indirime gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apple, iPhone 15 serisini tanıttı ve bazı iPhone ürünlerinde indirime gitti - Son Dakika
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