Apple ve Nike, Rusya'da internet üzerinden satışlarını durdurdu - Son Dakika

Apple ve Nike şirketleri, Rusya'da internet üzerinden satışlarını durdurdu.
Teknoloji şirketi Apple ve giyim firması Nike'ın internet sitelerine girildiğinde, Rusya'ya yönelik teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğine yönelik uyarı yazısı görülüyor.
ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle, ülkeye yönelik kapsamlı ekonomik yaptırımlar yürürlüğe koymuştu.
Kaynak: AA
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