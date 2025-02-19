Araç Kiralama Paneli Antalya'da Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Araç Kiralama Paneli Antalya'da Düzenlendi

Araç Kiralama Paneli Antalya\'da Düzenlendi

ATSO, araç kiralama sektörünün gelişimi ve mesleki yeterlilik belgeleri üzerine panel düzenledi.

19.02.2025 17:46
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından "Araç Kiralama Sektörünün Dünü, Bugünü, Geleceği Paneli" düzenlendi.

Araç Kiralama Kuruluşları Derneği Başkanı Çiğdem Koşan, panelin açılışında yaptığı konuşmada, araç kiralama sektörünün tarihsel olarak ulaşım ihtiyacı ve otomobilin evrimiyle geliştiğini belirterek, sektörün bugün hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için önemli bir çözüm sunduğunu söyledi.

"Araç Kiralama Danışmanı Seviye 4 Ulusal Mesleki Yeterlilik Belgesi"nin ilk olarak ATSO tarafından hayata geçirildiğini ifade eden Koşan, ATSO'nun Türkiye'de bu alanda yetkilendirilmiş tek belgelendirme merkezi olduğunu aktardı.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği Başkanı Ali Kağan Yaşa ise sektörde kalifiye eleman yetiştirmenin ve kurumsallaşmanın önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük araç üretim tesislerine sahip olmasına rağmen araç kiralama hacminin geride kaldığını vurgulayan Yaşa, "Türkiye'de yılda yaklaşık 1,2 milyon araç satılıyor. Ancak, 170-180 bin araç satılan ülkelerdeki filo büyüklüğünün bizim iki katımız olduğunu görüyoruz. Bu da sektörümüzün ne kadar küçük bir hacme sahip olduğunu gösteriyor. İlerlememiz gereken büyük bir yol var ve bunun ilk adımı birlik ve beraberliktir. Bu tür programların bizi daha güçlü kılacağına inanıyorum." diye konuştu.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Ali Güler de kurumlarının Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Koordinasyon Noktası olarak görev yaptığını ve aynı zamanda Ulusal Europass Merkezi olarak yetkilendirildiğini kaydetti.

Araç kiralama sektörüne yönelik oluşturulan "Araç Kiralama Danışmanı Seviye 4 Ulusal Yeterliliği"nin ATSO tarafından hazırlandığını aktaran Güler, bu sürecin Mesleki Yeterlilik Kurumu moderatörlüğünde yürütüldüğünü bildirdi.

Güler, bu yeterliliğin, sektör temsilcileri ve ilgili kurumların görüşleri alınarak değerlendirildiğini ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Ticaret Sektör Komitesi tarafından doğrulandıktan sonra yönetim kurulu onayıyla 2024 Ocak ayında yürürlüğe girdiğini anlattı.

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya'nın turizmde Türkiye'nin başkenti olarak görüldüğünü belirterek, bu alandaki kalite standartlarının yükseltilmesi için yapılan çalışmalara destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ticaret ve Sanayi Odası olarak görevlerinin şehri ticaret açısından geliştirmek olduğunu ifade eden Hacısüleyman, turizmin yalnızca otellerle sınırlı kalmaması gerektiğini ve misafirlerin şehir ekonomisine daha fazla katkı sağlamasının önemli olduğunu söyledi.

Araç kiralamanın bu noktada kritik bir rol oynadığına işaret eden Hacısüleyman, kiralanan araçların turistlerin şehir içinde daha fazla harcama yapmasına olanak tanıdığını dile getirdi.

Hacısüleyman, mesleki yeterlilik belgesinin zorlu bir süreç gerektirdiğini ancak sektörün kalitesini artırarak, turistlerin daha güvenle seyahat edebilmesini sağlayacağını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmasının ardından mesleki yeterlilik belgelendirme işbirliği protokolü imzalanarak, araç kiralama danışmanı seviye 4 mesleki yeterlilik belgeleri takdim edildi ve plaketler verildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, antalya, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç Kiralama Paneli Antalya'da Düzenlendi - Son Dakika

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