Araç Klimalarının Bakımı Önemli

Alaşehirli oto klima ustası Ali Seyhan, araç klimalarının senede en az bir kez bakımının yapılması gerektiğini söyledi.
Araç klimalarının sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmesi için belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerektiğini anlatan Alaşehirli araç klima ustası Ali Seyhan, klima sistemi soğutma suyu kaybının yanı sıra bakteri ve mantarın da oluşmasına neden olurken sistemin düzenli bir şekilde temizlenmemesi durumunda zamanla kötü kokular oluşabileceğini dile getirdi. Bunların tek çözüm yolunun ise klima bakım ve temizliği olduğunu kaydeden Ali Seyhan, "Aracımızın ve kendi sağlığımız için, klima bakımları için uzman ve ehil kişilere bakım yaptırmak gerekir. Sağlıklı bir bakım için uzman kişi, doğru gaz seçimi çok önemlidir, "Klima sistemi olan araçlar yılda en az bir kez uzman bir servis tarafında kontrol edilmelidir. Çünkü sistem, her yıl soğutma maddesinin, yaklaşık yüzde 65-70'lik bölümünü kaybeder. Klimanızın bakımını yaptırmak için en iyi zaman, havalar çok ısınmadan ve polenler, alerjisi olan kişileri etkilemeden ilkbahar aylarıdır. Aracınızın klima sisteminin bakımında polen filtresi, klima gazı, klima gazı kaçak tespiti, klima bakteri temizliği, klima kompresörü ve klima termostatının bakımını eksiksiz olarak yapılmalıdır. Klima bakımı, filtrede oluşması veya bakteri birikimi sonucu kötü kokular oluşmasını durdurur. Klimanın yaz aylarında soğutma, kış aylarında ısıtmak acıyla kullanılır. Bunların yanında özellikle kış aylarında havaların çok soğuk olduğu günlerde camlarda oluşan buharlanmayı önlemek amacıyla çok sık olarak kullanılabilir. Çünkü buharlanma sonucu sürücünün görüş açısı azalır ve kazalara neden olabilir" dedi. - MANİSA
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