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Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu - Son Dakika

Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu

06.10.2021 11:56

Sıfır otomobilde ÖTV oranlarında gerçekleştirilen indirim sonrası bayilerde yaşanan araç tedarik sıkıntısı devam ederken eylül ayına ilişkin otomobil satış rakamları açıklandı. Verilere göre eylül ayında otomobil satışlarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 oranında düşüş yaşanırken bir ilk de gerçekleşti. Kasa tipine göre otomobil satışlarına bakıldığında SUV modellerin ilk kez diğer tüm kasa tiplerinden fazla satıldığı belirlendi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarına bakıldığında 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre rakamlar yüzde 8,3 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,2 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 11,6 azaldı.

558 BİN ARAÇ SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak- Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artarak 558 bin 145 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 11,9 oranında artarak 434 bin 800 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 17,5 artarak 123 bin 345 adede ulaştı.

Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş yaşandı! İlk kez SUV modelleri diğer kasalardan daha fazla satıldı

İLK KEZ SUV MODELLERİ DİĞER KASA TİPLERİNDEN DAHA FAZLA SATILDI

2021 eylül ayında kasa tipine göre otomobil satışlarına bakıldığında son yıllarda yollarda sayıları her geçen gün artan SUV modellerin ilk kez diğer tüm kasa tiplerinden fazla satıldığı görüldü.

Sport utility vehicle ya da SUV hem çekme kapasitesi hem de kamyonet özelliğine sahip yolcu taşıma aracı olarak ifade ediliyor.

HER 3 ARAÇTAN BİRİ SUV MODEL

Eylül ayında kasa tiplerine göre otomobil satışlarına bakıldığında pazarın lideri yüzde 39.32 ile SUV modeller oldu. Söz konusu dönemde 17 bin 68 adet satış gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı ayında ise SUV modellerin pazar payı yüzde 26,86 olmuştu. Eylül ayındaki 43 bin 408 adetlik toplam satışlara bakıldığında neredeyse satılan her 3 araçtan birinin SUV model olduğu görüldü.

SEDAN MODELLER YÜZDE 33.2'LİK PAZARA SAHİP

Eylül ayındaki kasa tipi satışların diğer modellere yöneLik pazar dağılımı ise şu şekilde oldu; sedan modeller 14 bin 398 adet ile yüzde 33.2, hatchback modeller 11 bin 139 adet ile yüzde 25.7, station wagon modeller 176 adet ile yüzde 0,41, MPV modeller 82 adet ile yüzde 0,19, CDV modeller 187 adet ile yüzde 0,43, spor modeller 358 adet ile yüzde 0,82.

Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu

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Son Dakika Ekonomi Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu - Son Dakika
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